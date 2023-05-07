Önce siyah sonra beyaz

BİR hafta önce Galatasaray’ı yeneceksin, taraftarlarına şampiyonluk hesapları yaptıracaksın, sonra çıkıp Antalya deplasmanında bu kadar kötü bir 45 dakika oynayacaksın. Bu, kabul edilebilir bir şey değil.

İlk 45 dakikada sahadaki beyaz formalı takımın adının Beşiktaş olduğuna kimse inanmaz. Kritik yerlerde kaybedilen toplar mı dersiniz, savunmada ıskalar mı, yenen basit çalımlar mı? Evet, top Beşiktaş’taydı ama Antalyaspor daha tehlikeli pozisyonlar buldu. 32. dakikada yenen gol sonrası bile bir reaksiyon göremedik Kartal’dan İlk yarıda kaleci Mert 21 kez topla buluşurken Aboubakar 17, 13 13 kez topa dokundu.

Devre arasında Şenol Güneş’in uyarıları işe yaramış olacak ki, Beşiktaş biraz olsun silkindi. Aboubakar’ın beraberlik golü sonrası Beşiktaş’ın çok daha coşkulu oynayacağını düşünenler yanıldı. Bir türlü rakip üzerinde baskı kuramadı. Hatta kalesinde önemli pozisyonlar verdi.

Son dakikalarda sahneye maçın kayıp adamı Redmond çıktı. Önce Bünyamin’in kırmızı kart görmesini sağladı. Sonrasında kullandığı serbest atış öncesi yapacağı ortanın yerine kadar tarif etti, karambolde Cenk golü attı.

Beşiktaş, dün çok da iyi oynamadan kazandı. İlk yarı siyahtı, ikinci devre beyaz. Galibiyette başrol elbette ki golcülerdeydi.