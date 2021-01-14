Ön sevişmeyi aceleye getirmeyin

Kısa tutulan bir ön sevişme cinselliği olumsuz etkilediğinden süresi çiftin cinsel doyum yaşamasına yetecek kadar uzun olmalıdır…

Eşimle bu sorunu nasıl çözebilirim?

SORU:

28 yaşında 2 yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsellikte uyumu yakalayamadık. Özellikle ön sevişmeyi aceleye getiriyor bu da benim zevk almamı engelliyor. Bu sorunu nasıl çözerim? M.H./Adana

CEVAP:

Ön sevişmeye, hep bir hazırlık dönemi, bir hedefe giden yolda yapılması gereken zorunlu eylemler olarak bakılmaktadır. Genç çiftlerde, ön sevişmenin daha çok kadının cinsel birleşmeye hazırlanması için gerekli olduğu inanışı yaygındır. Çünkü genç erkeklerin cinsel açıdan uyarılması daha hızlıdır. İyi ve yeterli bir ön sevişme dikkat çekici olacak kadar kısa, gerekenleri kapsayacak kadar uzun olmalıdır. Sevişmek aceleye getirilmemelidir. Çünkü cinselliğin yüzde 90’ı dokunarak haz almak ve dokunarak haz vermektir yani sevişmektir. Geri kalan yüzde10’luk kısmı ise penis vajina birlikteliğidir. Bu sorununuzu eşinizle karşılıklı konuşmanız çözüm için önemli bir adımdır.

Testislerdeki ağrının sebebi ne olabilir?

SORU:

Uzunca bir süredir testislerimde ağrı var. 18 yaşındayım, yaklaşık 2 senedir dar giysiler giyemiyorum sanki bir baskı varmış gibi geliyor. Son zamanlarda daha çok şiddetlenmeye başladı, testisler neden ağrır, ne yapmalıyım? E.B./ İzmir

CEVAP:

Testislerdeki ağrı çoğu zaman organik bir nedene bağlıdır. İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, varikosel, fiziksel olarak darbeye maruz kalma bunlardan bazılarıdır. Ayrıca uzun süre boşalmadan uyarılmış bir halde beklemekte testislerde çok güçlü ağrılara neden olabilir. Sizin yandıklarınızdan daha çok bir varikosel sorunu yaşadığınızı tahmin ediyorum. Varikosel testisleri çevreleyen toplar damarlarda dolaşım bozukluğu nedeniyle varislerin oluşması ve şişerek ağrı yapmasıdır. Tedavi edilmezse ilerleyen zamanlarda kısırlığa yol açabilir. Dar pantolonlar giymekten kaçınmanız, düzenli olarak boşalmanız faydalı olabilir. Başlangıç seviyesinde ilaç tedavisi, ilerleyen durumlarda ameliyatla tedavi edilir. Geçmemesi durumunda vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına görünmeniz uygun olur.

Bendeki problemin bir tedavisi var mı?

SORU:

Ben partnerimle cinsel ilişki sırasında haz duymuyorum araştırdım bende Travmatik Mastürbasyon sorunu varmış. Tedavisi var mı? Yardımınızı rica ediyorum. F.D./ İstanbul

CEVAP:

Travmatik Mastürbasyon Sendromu (TMS), erken boşalma, sertleşme ve boşalma sorunlarında gibi erkek cinsel işlev bozukluklarının en önemli nedenlerinden biridir. Bir erkeğin ilk cinselliği keşfettiği zamandan itibaren penisinin üstüne basınç yaparak, bir yerlere sürterek, sıkıp ovalayarak boşalmasına travmatik mastürbasyon sendromu (TMS) denir. Erkeklerde ergenlikten itibaren keşfedilen ve düzenli olarak yapılan mastürbasyon aslında yetişkin cinselliğinin bir provasıdır. Eğer prova hatalı ise gerçek sahne deneyimi de hatalı olacaktır. Cinsel uyarılma, uyarılmayı sürdürme ve boşalma süreçleri koşullanma yöntemiyle öğrenilir, haz duygusuyla pekiştirilir. Böyle bir durumda sırasıyla klasik mastürbasyonla hatalı kodlamanın düzeltilmesi sonra cinsel ilişkiye geçilmesi gerekir.