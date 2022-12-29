Olimpiyatta ayağı kaydı!

Lige verilen aradan sonra Türkiye Kupası’nda tur atlayan, ardından yüksek tempolu bir mücadeleden sonra Fenerbahçe’yi deviren Trabzon, Olimpiyat Stadı’nda Karagümrük karşısında… Olimpiyat hevesimizin göstergesi olarak yapılan bu tesisi olimpiyat için bir kenarda bırakalım, futbolcu ve taraftara eziyet çektirmeyelim. İstanbul’da dönüşümlü olarak kullanılacak çok sayıda stat var.

Takımlar müsabakan çok önce gelerek hava, zemin kontrolü için sahada gezerler. Sonra soyunma odasına dönerek maç için hazırlanıp uygun kramponla ısınmak için yeniden sahaya çıkarlar. Trabzonlu futbolcular bu işleri gezinti olarak yapmışlar. Sahada ayakta kalmakta zorlandılar, ama ayağı kayıp düşen Karagümrük futbolcusu görmedik.

Hafta sonu zorlu mücadeleden çıkan Trabzon yavaş tempoda başlayınca 6. dakikada kalesinde golü gördü ve canlandı. Gerçek Trabzon sahaya döndü mü derken, beraberliği yakalayıp sonra yine durdu. Az ama etkili atak yapan Karagümrük öne geçmekte zorlanmadı. Gollerde kayan ayaklar etkili olurken, ayağı kayıp hata yapan Bartra ile Trabzon 10 kişi kaldı. Visca’nın sakatlanıp oyunu terk etmesi ile motivasyonunu iyice kaybeden Trabzon’u, Abdullah Avcı’nın değişiklikleri de kurtaramadı.