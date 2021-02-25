‘Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor’

Edirne’de 6 okul ve 156 tasarım beceri atölyesinin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların peyderpey açılacağını belirterek, “Okulun, çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, çocukların sosyalleşmesindeki etkisi asla yadsınamaz ve bu çerçevede de sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim tesislerini açılışı ve okul ziyaretlerinde bulunmak için Edirne’ye geldi. Vali Ekrem Canalp’ın karşıladığı Selçuk, ilk olarak Tayakadın köyünde bulunan Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları gezen Selçuk, okul bahçesinde öğrencilerin sosyal mesafeli oyununa eşlik etti. Edirnespor Başkanı Savaş Üner’in Edirnespor forması hediye ettiği Selçuk, okul ziyaretinin ardından köylülerle sohbet etti.

Bakan Selçuk, daha sonra Kırkpınar Spor Lisesi’ne geçerek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Törene, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AKP İl Başkanı Belgin İba ve Milli Eğitim İl Müdürü Önder Arpacı da katıldı.

‘ATÖLYELERLE ÇOCUKLARIN HAYATI ZENGİNLEŞECEK’

Toplam 6 okul ve 156 tasarım beceri atölyesinin hizmete açıldığı törende konuşan Bakan Selçuk, eğitimin sadece kağıt üzerinde uygulanan ya da ezberlenen içerikler olmadığını belirtti.

Selçuk, özellikle hizmete alınan tasarım beceri atölyelerinin önemine vurgu yaparak, “156 atölyemizin özellikle becerileri geliştirmeye dönük olan atölyelerin çocukların hayatını çok çok zenginleştireceğini biliyorum. Ta ilkokullardan itibaren, ortaokullarda, liselerde binlerce kez tecrübe edecekleri bir takım işler, işlemler, oyunlar vasıtasıyla kişiliklerini geliştirme, becerilerini geliştirme, bir şekilde eğitimlerin kalitesini arttırma, meslekleri tanıma, yeteneklerini tanıma konusunda çok büyük mesafe alacaklar. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum ve Edirne’nin tasarım beceri atölyesi açma konusunda bu yüksek seviyeli başarısını da yürekten tebrik ediyorum” dedi.

‘EDİRNE DÜNYA BAŞKENTLERİYLE YARIŞMALI’

Edirne’nin eğitimde dünya başkentleriyle yarışması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, “Böyle tarihi ve kültürel birikimi yüksek olan bir şehirde eğitimin kalitesinin yüksek olması elbette bizim beklentimiz dahilinde. Ancak Edirne’nin artık çevre illerle, başka illerle yarışmak değil, bu kadar altyapısı güçlü bir şehrin, bu kadar tarihsel birikimi yüksek olan bir şehrin artık dünya başkentleriyle, dünya şehirleriyle yarışması lazım. Rekabetin küresel olduğunu artık hepimiz biliyoruz ve bu rekabette bizim çocuklarımızın da bayrağımızın gölgesi altında dimdik, birikimleriyle, donanımlarıyla ayakta durmaları bizim ana gayelerimizden, hedeflerimizden bir tanesi” diye konuştu.

‘KIRKPINAR SPOR LİSESİ’NİN ÇOK ÖZEL ÖNEMİ VAR’

Hizmete alınan Kırkpınar Spor Lisesi’ne de ayrı parantez açan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Tabii buraya özel Kırkpınar güreşlerinden de söz etmeden geçmek mümkün değil. Kırkpınar Spor Lisesi’ni açıyor olmamızın da çok özel bir önemi var çünkü güreşin buradaki anlamı, buradaki oluşturduğu atmosfer çok önemli ve bu konuda bir spor lisesi açıyor olmak ayrı bir değer taşıyor, herhangi bir spor lisesinin çok çok ötesinde bir bakış açısına sahibiz. Burada yaptığımız bu faaliyetler, açtığımız okullar ve atölyelerle beraber ülkemizin eğitim geleceğinin çok daha parlak olacağı konusunda somut işaretler bizi memnun ediyor, mutlu ediyor ve çocuklarımızı yönlendirmek anlamında artık daha fazla imkanımız var ve bu da bizim geleceğe daha umutla bakmamıza yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

‘OKULLARI PEYDERPEY AÇMA KARARIMIZ DEVAM EDİYOR’

Okulların çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, sosyalleşmesindeki etkisinin yadsınamayacağını da belirten Bakan Selçuk, “Okulları sadece fiziksel binalar olarak ya da sadece derslerin işlenip de hemen dışarı çıkıldığı bir ortam olarak elbette görmüyoruz. Okul bir hayat sahnesidir, bir yaşam alanıdır. Okulun, çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, çocukların sosyalleşmesindeki etkisi asla yadsınamaz ve bu çerçevede de sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor. Bunu elbette öğretmenlerle, okul yöneticileriyle yapıyoruz. Hepsine teşekkür borçluyum. Bu zor zamanda, salgın zamanında hiç kimseyi çaresiz bırakmadan, ne yapacağı sorusuyla karşı karşıya bırakmadan ellerinden gelen desteği fazlasıyla gösterdiler. Yüz yüze eğitimden çok daha meşakkatlidir uzaktan eğitim, çok daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek, yukarıya taşıyan tüm arkadaşlarımın emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bir millet ödevi olan, ülke ödevi olan eğitimde işbirliğimizin, beraber hareket etmemizin ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamakta fayda var” dedi.

(DHA)