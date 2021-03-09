O kardeşim unutmamalı ki demokratik laik hukuk devleti karşıtlarının ekmeğine yağ sürüyor, demokratları ise endişelendiriyor…

İmamoğlu, Meral Akşener ve Pervin Buldan’ın isimleri etiketleyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı…

Vay efendim vay…

Sen misin bu inceliği gösteren…

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Halen, önce MHP’li sonra da BBP’li olmaktan zihnen kurtulamamış Yavuz Ağıralioğlu zehir zemberek bir tweet attı…

İmamoğlu’na, “Öcalan’a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini unutmaması gerektiğini” hatırlattıktan sonra:

“En başta da Ekrem Bey…” diyerek İmamoğlu’na tepki gösterdi…

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Yavuz Bey olaya insanî değil, siyasî çıkar açısından bakmakta ısrarlı…

Ve fakat…

Onun bu antidemokratik ve salt siyasi çıkar amaçlı açıklamalarının da…

Demokrat seçmenlerin yüreğine ateş düşürdüğü unutulmamalı…

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Ve kendisi ise asla aklından çıkarmamalı ki:

Başta İstanbul olmak üzere…

Adana, Mersin, Hatay ve Antalya büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanmalarını sağlayan oylar…

“Terör örgütü ortağı” diye suçladığı HDP’li seçmenlerden geldi…

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Öcalan’a mektup yazdıranlar ise HDP yöneticileri değil…

Yanlarında olmak için can attığı AKP ve MHP yöneticileriydi…

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Ağıralioğlu’nun bu tür açıklamaları kasten yapmadığına inanmak isterim…

Ancak…

Bilmeli ki…

Bu tür açıklamalarıyla demokrat seçmenlerin İYİ Parti’den endişelenmelerine sebep oluyor…

Demokratik laik hukuk devleti karşıtlarının ekmeğine yağ sürüyor…

ONUN BU OLGUNLUĞUNU ALKIŞLIYORUM…

Meral Akşener, giderek daha çok olgunlaşıyor…

Daha çok demokratlaşıyor…

Tahammül gücü giderek zirveye doğru çıkıyor…

Demokratik olgunluk konusunda tüm politik liderlere (Seçmenlere de) ders veriyor…

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Dün bunun bir örneğini daha sergiledi…

Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı…

Pervin Buldan ile kendisini etiketlediği tweete aşırı ve insanlık dışı bir tepki gösteren yardımcılarından Ağıralioğlu için şöyle dedi:

“Sayın İmamoğlu’nun attığı tweeti arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum…”.

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Burada kullandığı “saygı” sözcüğü “onay” anlamı taşımıyor…

Parti içi demokrasiye olan bağlılığını gösteriyor…

“Arkadaşımızın düşünceleri partimizi değil kendisini bağlar” deyişi ise…

İmamoğlu’na verdiği desteği gösteriyor…

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Güzel…

Çok güzel…

Çok rahatlatıcı…

Tebrikler Meral Hanım…

Bu olgunluğunuzu alkışlıyorum…

HAKAN ATİLLA’NIN İSTİFASININ GERÇEK SEBEBİ

Hakan Atilla, “Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevimden kendi isteğimle ayrıldım. İstifam kabul edildi” diyor…

İnanalım mı?..

İnanmak istiyorum……

Çünkü…

Kişinin beyanı değerlidir…

Ancak…

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Kanaatim o ki…

ABD’nin yeni yönetimi (Siz buna IMF olarak da bakabilirsiniz…).

Bahçeli ve Perinçek desteğindeki iktidarla iş birliği yapmamakta kararlı…

Buna bir de…

Halkbank olayını hatırlatan bürokratların etkin görevlerde bulunmalarının asla kabul edilmeyeceğini ekleyin…

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Kaldı ki atandığı gün, gelecekte bu atamanın sıkıntı yaratacağını söyleyenlerdenim…

Sözün özü:

İktidarın, Hakan Atilla’nın görevden alındığını açıklaması daha doğruydu…

ABD (Siz bunu IMF anlayın lütfen) ile başlayacak müzakerelerden önce…

“İyi niyet ve uzlaşma” mesajı verilmiş olurdu…

KADIN MİLLETVEKİLİ ORANLAMASINDA SINIFTA KALAN PARTİLER

Gelin 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle oluşan parlamentoya bir bakalım…

Ve…

Kadın milletvekillerimizin partilere göre dağılımları hakkında bilgi sahibi olalım…

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AKP’nin 295 milletvekilinden 52’si: %18…

CHP’nin 146 milletvekilinden 18’i: %12…

HDP’nin 67 milletvekilinden 25’i: %37…

MHP’nin 49 milletvekilinden 5’i: % 10

İYİ Parti’nin 43 milletvekilinden 3’ü: %7’si kadın…

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Her şey açık ve ortada…

“En Atatürkçü” geçinen CHP, MHP ve İYİ Parti (İlle de genel başkanı bile kadın olan İYİ Parti) “Parlamentoda kadının yeri” dersinden sınıfta kalırken…

“En Atatürk karşıtı siyasi parti” olarak bilinen HDP sınıfı geçiyor…

Bir diğer “En Atatürk karşıtı siyasi parti” AKP ise beklemeye (Bütünleme sınavlarına) kalıyor…

BU DURUMDAN UTANIYORUM…

33 şehrimizin kadın milletvekili yok…

En çok yüreğimi yakan ise…

Doğduğum…

İlk, orta ve liseyi okuduğum…

Canım anneciğim ve kız kardeşlerimden birinin yaşadığı Kırklareli’mden…

Hiç kadın milletvekili olmayışı.

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Sadece son seçimlerde mi kadın milletvekilimiz olmadı?..

Hayır…

Tarih boyunca Kırklareli halkı kadın milletvekili seçmedi…

Ne yazık ki böyle…

Ve…

Bu durumdan utanıyorum…

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Umarım önümüzdeki ilk seçimde…

Siyasi partilerimizden biri:

Bu çağdışılığa son verir…