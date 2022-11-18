O halde bekleyelim görelim

Yanılabilirim çünkü…

Üzerinden en az 60 yıl geçmiş olmalı…

Sanırım:

Bir Hulki Saner filmi idi…

Baş rollerinde ise (Onlar olmasa bile siz öyle hayal edin lütfen…).

Ayhan Işık ve Belgin Doruk vardı…

★

Tabii ki…

Ayhan Işık:

Fakir ama…

Yakışıklı…

Yiğit…

Mert…

Ve…

Bıçkın bir delikanlı…

★

Belgin Doruk ise:

Çok güzel…

Ve fakat…

Şımarık…

Kaprisli…

Huysuz…

Burnu bir karış havada…

Acayip zengin bir iş adamının torunu…

★

Belgin Doruk belirli bir zamanda evlenirse…

Ailesi…

Dededen kalan bütün servete konacak…

Ama…

★

Öyle biriyle evlendirmeliler ki…

Damat:

Çulsuzun teki olmalı…

Üç kuruş verince de:

Boşanmayı kabul etmeli…

★

Ve aynen öyle oluyor…

Ayhan Işık, şımarık ve huysuz Belgin Doruk’la evlendiriliyor…

★

Aslında:

Birbirlerinden hiç hazzetmiyorlar…

Oysa…

Çevreye karşı…

Birbirleriyle çok iyi geçiniyorlarmış gibi:

Görünmek zorundalar…

Çünkü…

Belirli bir süre sonunda boşanırlarsa:

Servet ellerinden alınacak…

★

Bir gün…

Ayhan Işık ve Belgin Doruk…

Mutluluklarına şahit olmaları gereken iki büyükleriyle…

Aynı masada:

Yemek yiyorlar…

★

Birbirlerini ne kadar da çok seviyorlar…

“Karıcığım, kocacığım…”

“Şekerim, hayatım…”.

Ama…

Masa altından sürekli…

Birbirlerini tekmeliyorlar…

★

Şimdi…

Bu kadar lafı neden ettiğime geleyim…

★

Soru şu:

Soylu, Erdoğan’ın Biden’la…

Hakan Fidan’ın CIA Başkanı Burns ile…

Yüz yüze görüşeceklerini bildiği halde…

ABD’yi neden şeytanlaştırdı?..

★

Cevap veriyorum:

Erdoğan ile Soylu…

Kamuoyuna karşı:

Birbirlerini çok seviyor gibi görünüyor olsalar da:

Masanın altında…

Birbirlerini tekmeliyorlar…

★

Neden mi?..

Soylu, Cumhurbaşkanlığına aday…

Hem de:

Cumhur İttifakından…

Önündeki en büyük engel:

Erdoğan…

★

Ama…

Erdoğan’ın…

Anayasanın 101. maddesi gereğince…

Bir daha aday olmasını engelleyebilirse:

Önü açılıyor…

★

Bunun için ise:

Bahçeli ve Perinçek’in (Kimi generallerin) desteğini almak zorunda…

Bahçeli’nin hukukçuları(!)…

Anayasa 101’in…

Erdoğan’ın 3. defa aday olmasını engellediğini açıklarsa…

Bahçeli’nin eli kolu bağlanır(!)..

★

Bu arada Putin de:

“Sayın Soylu…” diye başlayıp adaylığından memnun olacağını ilân ederse…

Tadından yenmez…

★

Çok mu sığ bir senaryo?..

O halde…

Bekleyelim:

Görelim…

Geçen yıllara yazık

Haber:

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getiriyor.

★

Ahmet Davutoğlu Başbakan’dı…

Siyasi partiler yasa teklifini hazırlatmış…

Meclis’e sunacaktı…

★

Böylece…

Kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemleri denetlenecek…

Parti teşkilâtlarında görev alan kişilerin…

Kamunun verdiği yerel ihalelere müdahalesi engellenecekti…

★

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve:

Şöyle dedi:

“Bu kanun teklifi yasalaşırsa, parti teşkilâtlarında çalıştıracak adam bulamazsınız…”.

★

O açıklamadan birkaç gün sonra:

Davutoğlu:

Başbakanlıktan…

Ve…

AKP Genel Başkanlığı’ndan:

İstifa ettirildi…

★

Aradan geçen 7 yıla…

Ve…

Kamunun…

Çalınan milyarlarına:

Yazık oldu…

Farkındayız

Ey iktidar sahipleri…

Bilin ki…

Bu milletin çoğunluğu…

Çoktan uyandı:

Uykusundan…

★

Onun için:

Sorguluyor…

Onun için artık masal dinlemek:

İstemiyor…

★

Çünkü bu millet:

Bu toprakların…

Bu ülkenin…

Bu devletin:

Gerçek sahibi olduğunun:

Farkında…

Çünkü bu millet…

Politikacının vekil…

Kendisinin ise asil olduğunu:

Biliyor…

Hakkımız yok mu?

Canlarım…

Güç vardır:

Yaratır…

Güç vardır:

Yıkar…

★

İktidar vardır:

Yapar…

İktidar vardır:

Yakar…

★

Yakan yıkan değil…

Yaratan…

Ve…

Yapan iktidarlar istemeye:

Hakkımız yok mu?..

Valla…

Erdoğan’dan İYİ Parti’ye çağrı:

“Altılı masayı terk et…”.

★

Akşener bu çağrıya uyar mı?..

Erdoğan için değil…

Ama…

Soylu için uyabilir…

★

Valla…

Şaka yapmıyorum…

Dünün tweeti

Mehmet Altan

@MehmetAltanFan

“Tokat’ta üç kişi vurulmuş halde ölü bulundu.”

Ankara’da da öldürülmüş 5 Afganlı bulunmuştu…

Bunlar normal mi?

Türkiye Vahşi Batı gibi…

Günün şakası

Bilal Erdoğan’dan 15 Temmuz yorumu:

“Cumhurbaşkanımız İstanbul’a gelerek savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yaptı.”

Mühim değil mi?

Deniz Baykal’ın kızı…

CHP müstafi üyesi Aslı Baykal dedi ki:

“Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrı milli olarak ayrışıyor…”.

★

İyi de…

Demokratik…

Laik…

Sosyal…

Hukuk devleti:

Mühim değil mi bacım?..