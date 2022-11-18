O halde bekleyelim görelim
Yanılabilirim çünkü…
Üzerinden en az 60 yıl geçmiş olmalı…
Sanırım:
Bir Hulki Saner filmi idi…
Baş rollerinde ise (Onlar olmasa bile siz öyle hayal edin lütfen…).
Ayhan Işık ve Belgin Doruk vardı…
★
Tabii ki…
Ayhan Işık:
Fakir ama…
Yakışıklı…
Yiğit…
Mert…
Ve…
Bıçkın bir delikanlı…
★
Belgin Doruk ise:
Çok güzel…
Ve fakat…
Şımarık…
Kaprisli…
Huysuz…
Burnu bir karış havada…
Acayip zengin bir iş adamının torunu…
★
Belgin Doruk belirli bir zamanda evlenirse…
Ailesi…
Dededen kalan bütün servete konacak…
Ama…
★
Öyle biriyle evlendirmeliler ki…
Damat:
Çulsuzun teki olmalı…
Üç kuruş verince de:
Boşanmayı kabul etmeli…
★
Ve aynen öyle oluyor…
Ayhan Işık, şımarık ve huysuz Belgin Doruk’la evlendiriliyor…
★
Aslında:
Birbirlerinden hiç hazzetmiyorlar…
Oysa…
Çevreye karşı…
Birbirleriyle çok iyi geçiniyorlarmış gibi:
Görünmek zorundalar…
Çünkü…
Belirli bir süre sonunda boşanırlarsa:
Servet ellerinden alınacak…
★
Bir gün…
Ayhan Işık ve Belgin Doruk…
Mutluluklarına şahit olmaları gereken iki büyükleriyle…
Aynı masada:
Yemek yiyorlar…
★
Birbirlerini ne kadar da çok seviyorlar…
“Karıcığım, kocacığım…”
“Şekerim, hayatım…”.
Ama…
Masa altından sürekli…
Birbirlerini tekmeliyorlar…
★
Şimdi…
Bu kadar lafı neden ettiğime geleyim…
★
Soru şu:
Soylu, Erdoğan’ın Biden’la…
Hakan Fidan’ın CIA Başkanı Burns ile…
Yüz yüze görüşeceklerini bildiği halde…
ABD’yi neden şeytanlaştırdı?..
★
Cevap veriyorum:
Erdoğan ile Soylu…
Kamuoyuna karşı:
Birbirlerini çok seviyor gibi görünüyor olsalar da:
Masanın altında…
Birbirlerini tekmeliyorlar…
★
Neden mi?..
Soylu, Cumhurbaşkanlığına aday…
Hem de:
Cumhur İttifakından…
Önündeki en büyük engel:
Erdoğan…
★
Ama…
Erdoğan’ın…
Anayasanın 101. maddesi gereğince…
Bir daha aday olmasını engelleyebilirse:
Önü açılıyor…
★
Bunun için ise:
Bahçeli ve Perinçek’in (Kimi generallerin) desteğini almak zorunda…
Bahçeli’nin hukukçuları(!)…
Anayasa 101’in…
Erdoğan’ın 3. defa aday olmasını engellediğini açıklarsa…
Bahçeli’nin eli kolu bağlanır(!)..
★
Bu arada Putin de:
“Sayın Soylu…” diye başlayıp adaylığından memnun olacağını ilân ederse…
Tadından yenmez…
★
Çok mu sığ bir senaryo?..
O halde…
Bekleyelim:
Görelim…
Geçen yıllara yazık
Haber:
Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getiriyor.
★
Ahmet Davutoğlu Başbakan’dı…
Siyasi partiler yasa teklifini hazırlatmış…
Meclis’e sunacaktı…
★
Böylece…
Kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemleri denetlenecek…
Parti teşkilâtlarında görev alan kişilerin…
Kamunun verdiği yerel ihalelere müdahalesi engellenecekti…
★
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve:
Şöyle dedi:
“Bu kanun teklifi yasalaşırsa, parti teşkilâtlarında çalıştıracak adam bulamazsınız…”.
★
O açıklamadan birkaç gün sonra:
Davutoğlu:
Başbakanlıktan…
Ve…
AKP Genel Başkanlığı’ndan:
İstifa ettirildi…
★
Aradan geçen 7 yıla…
Ve…
Kamunun…
Çalınan milyarlarına:
Yazık oldu…
Farkındayız
Ey iktidar sahipleri…
Bilin ki…
Bu milletin çoğunluğu…
Çoktan uyandı:
Uykusundan…
★
Onun için:
Sorguluyor…
Onun için artık masal dinlemek:
İstemiyor…
★
Çünkü bu millet:
Bu toprakların…
Bu ülkenin…
Bu devletin:
Gerçek sahibi olduğunun:
Farkında…
Çünkü bu millet…
Politikacının vekil…
Kendisinin ise asil olduğunu:
Biliyor…
Hakkımız yok mu?
Canlarım…
Güç vardır:
Yaratır…
Güç vardır:
Yıkar…
★
İktidar vardır:
Yapar…
İktidar vardır:
Yakar…
★
Yakan yıkan değil…
Yaratan…
Ve…
Yapan iktidarlar istemeye:
Hakkımız yok mu?..
Valla…
Erdoğan’dan İYİ Parti’ye çağrı:
“Altılı masayı terk et…”.
★
Akşener bu çağrıya uyar mı?..
Erdoğan için değil…
Ama…
Soylu için uyabilir…
★
Valla…
Şaka yapmıyorum…
Dünün tweeti
Mehmet Altan
@MehmetAltanFan
“Tokat’ta üç kişi vurulmuş halde ölü bulundu.”
Ankara’da da öldürülmüş 5 Afganlı bulunmuştu…
Bunlar normal mi?
Türkiye Vahşi Batı gibi…
Günün şakası
Bilal Erdoğan’dan 15 Temmuz yorumu:
“Cumhurbaşkanımız İstanbul’a gelerek savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yaptı.”
Mühim değil mi?
Deniz Baykal’ın kızı…
CHP müstafi üyesi Aslı Baykal dedi ki:
“Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrı milli olarak ayrışıyor…”.
★
İyi de…
Demokratik…
Laik…
Sosyal…
Hukuk devleti:
Mühim değil mi bacım?..