Memduh Bayraktaroğlu
18 Kasım 2022

O halde bekleyelim görelim

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Yanılabilirim çünkü…

Üzerinden en az 60 yıl geçmiş olmalı…

Sanırım:

Bir Hulki Saner filmi idi…

Baş rollerinde ise (Onlar olmasa bile siz öyle hayal edin lütfen…).

Ayhan Işık ve Belgin Doruk vardı…

Hulki Saner

Tabii ki…

Ayhan Işık:

Fakir ama…

Yakışıklı…

Yiğit…

Mert…

Ve…

Bıçkın bir delikanlı…

Belgin Doruk ise:

Çok güzel…

Ve fakat…

Şımarık…

Kaprisli…

Huysuz…

Burnu bir karış havada…

Acayip zengin bir iş adamının torunu

Belgin Doruk belirli bir zamanda evlenirse…

Ailesi…

Dededen kalan bütün servete konacak…

Ama…

Öyle biriyle evlendirmeliler ki…

Damat:

Çulsuzun teki olmalı

Üç kuruş verince de:

Boşanmayı kabul etmeli…

Ve aynen öyle oluyor…

Ayhan Işık, şımarık ve huysuz Belgin Doruk’la evlendiriliyor…

Aslında:

Birbirlerinden hiç hazzetmiyorlar…

Oysa…

Çevreye karşı…

Birbirleriyle çok iyi geçiniyorlarmış gibi:

Görünmek zorundalar…

Çünkü…

Belirli bir süre sonunda boşanırlarsa:

Servet ellerinden alınacak…

Bir gün…

Ayhan Işık ve Belgin Doruk

Mutluluklarına şahit olmaları gereken iki büyükleriyle…

Aynı masada:

Yemek yiyorlar…

Birbirlerini ne kadar da çok seviyorlar…

“Karıcığım, kocacığım…”

“Şekerim, hayatım…”.

Ama…

Masa altından sürekli…

Birbirlerini tekmeliyorlar

Şimdi…

Bu kadar lafı neden ettiğime geleyim…

Soru şu:

Soylu, Erdoğan’ın Biden’la…

Hakan Fidan’ın CIA Başkanı Burns ile…

Yüz yüze görüşeceklerini bildiği halde…

ABD’yi neden şeytanlaştırdı?..

Cevap veriyorum:

Erdoğan ile Soylu

Kamuoyuna karşı:

Birbirlerini çok seviyor gibi görünüyor olsalar da:

Masanın altında…

Birbirlerini tekmeliyorlar…

Neden mi?..

Soylu, Cumhurbaşkanlığına aday…

Hem de:

Cumhur İttifakından…

Önündeki en büyük engel:

Erdoğan

Ama…

Erdoğan’ın…

Anayasanın 101. maddesi gereğince…

Bir daha aday olmasını engelleyebilirse:

Önü açılıyor…

Bunun için ise:

Bahçeli ve Perinçek’in (Kimi generallerin) desteğini almak zorunda…

Bahçeli’nin hukukçuları(!)…

Anayasa 101’in…

Erdoğan’ın 3. defa aday olmasını engellediğini açıklarsa…

Bahçelinin eli kolu bağlanır(!)..

Bu arada Putin de:

“Sayın Soylu…” diye başlayıp adaylığından memnun olacağını ilân ederse…

Tadından yenmez…

Çok mu sığ bir senaryo?..

O halde…

Bekleyelim: 

Görelim…

Geçen yıllara yazık

Haber:

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getiriyor.

Ahmet Davutoğlu Başbakan’dı…

Siyasi partiler yasa teklifini hazırlatmış…

Meclis’e sunacaktı…

Davutoğlu

Böylece…

Kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemleri denetlenecek…

Parti teşkilâtlarında görev alan kişilerin…

Kamunun verdiği yerel ihalelere müdahalesi engellenecekti…

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve:

Şöyle dedi:

“Bu kanun teklifi yasalaşırsa, parti teşkilâtlarında çalıştıracak adam bulamazsınız…”.

O açıklamadan birkaç gün sonra:

Davutoğlu:

Başbakanlıktan…

Ve…

AKP Genel Başkanlığı’ndan:

İstifa ettirildi…

Aradan geçen 7 yıla

Ve…

Kamunun…

Çalınan milyarlarına:

Yazık oldu…

Farkındayız

Ey iktidar sahipleri…

Bilin ki…

Bu milletin çoğunluğu…

Çoktan uyandı:

Uykusundan…

Onun için:

Sorguluyor…

Onun için artık masal dinlemek:

İstemiyor…

Çünkü bu millet:

Bu toprakların…

Bu ülkenin…

Bu devletin:

Gerçek sahibi olduğunun:

Farkında…

Çünkü bu millet…

Politikacının vekil…

Kendisinin ise asil olduğunu:

Biliyor…

Hakkımız yok mu?

Canlarım…

Güç vardır:

Yaratır…

Güç vardır:

Yıkar…

İktidar vardır:

Yapar…

İktidar vardır:

Yakar…

Yakan yıkan değil…

Yaratan

Ve…

Yapan iktidarlar istemeye:

Hakkımız yok mu?..

Valla…

Erdoğan’dan İYİ Parti’ye çağrı:

“Altılı masayı terk et…”.

Akşener bu çağrıya uyar mı?..

Erdoğan için değil…

Ama…

Soylu için uyabilir…

Valla…

Şaka yapmıyorum…

Dünün tweeti

Mehmet Altan

@MehmetAltanFan

“Tokat’ta üç kişi vurulmuş halde ölü bulundu.”

Ankara’da da öldürülmüş 5 Afganlı bulunmuştu…

Bunlar normal mi?

 Türkiye Vahşi Batı gibi…

Günün şakası

Bilal Erdoğan’dan 15 Temmuz yorumu:

“Cumhurbaşkanımız İstanbul’a gelerek savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yaptı.”

Mühim değil mi?

Aslı Baykal

Deniz Baykal’ın kızı…

CHP müstafi üyesi Aslı Baykal dedi ki:

“Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrı milli olarak ayrışıyor…”.

İyi de…

Demokratik…

Laik…

Sosyal…

Hukuk devleti:

Mühim değil mi bacım?..

Yazarlar
O halde bekleyelim görelim
Memduh Bayraktaroğlu