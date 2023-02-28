Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alıyor
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Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi 770 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapabilecek.

Adayların online başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sisteme yükledikleri belgeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına T.C. Kimlik numarasını da belirterek şahsen veya noterden onaylı vekalet ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek.

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