Necip ülkemin kısa bir özeti

Futbol bir takım oyunu ama hata bireysel öyle mi? Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Başakşehir yenilgisi nedeniyle hedefte. Valerien İsmael de zaten gol yenince kenara aldı, tribünler de bir güzel ıslıkladı ya ‘Necip bir daha oynamasın’ kampanyası başladı. Müstahak tabii bize. Bir oyuncunun değişmesiyle işler düzelecek sanıyoruz hâlâ…

Gole bakıyorsun, Necip rakibin baskısında topu direkt oynamak istiyor, eliyle gösteriyor, ‘pas alan açın bana’ diyor. Genç Berkay pası beklemiyor, top kaptırılıyor. Geri dönüşte tecrübe abidesi Saiss şutu kapatayım derken bacaklarının arasını açıyor. Daha da genç Emre, yakın direği kapatamıyor ve gol… Beşiktaşlı oyuncuların geri dönüş temposunun düşük kalmasını, hücum oyuncularının maç boyu dağa taşa vurduğu net şutlarını ve boş durumdaki arkadaşlarına vermedikleri pasları hatta teknik adamının problem çözemeyişini konuşmadık.

Necip futbol ailesinin derdi belli. Necip Uysal’ın üzerine kalan bin kabahatin asıl sorumlusunu bilen de bilmezden geliyor. ‘Necip yeteneksiz’se demek ki altyapıda iyi eğitemedin. ‘Altyapımız iyi yaa’; o zaman yetiştirici hocaların yetersiz. Yeterliyse, ücretleri düşük. ‘Ama yetenek havuzu belli’ diyorsunuz; adres belli… Yeterli aramayı yapmayan, bütçe ayırmayan, ciddiye almayan kulüpler, aileler, okullar, bakanlık vesaire…

Bütün bir ülkenin gölgesidir Necip; 2009’dan beri istisnasız her teknik adamın oynattığı Uysal. Şans eseri betonu delen çiçeklerin üzerine basıldığı güzel Türkiye’nin…