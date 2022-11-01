Nebati: Kamu bankaları TOGG için gerekli teşvikleri verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tanıtımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Togg’a ilişkin açıklama yaptı. Bakan Nebati; 3 kamu bankasının, vatandaşın Togg’a ulaşabilmesi için düşük faizle ve kar etmemek pahasına gereken teşvikleri vereceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şubat ayında ön siparişleri alınması beklenen Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’la ilgili açıklamalarda bulundu. TRT Haber’in canlı yayınına konuk olan Nebati’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“TOGG’A KAMUDAN ALIM GARANTİSİ: Hazine ve Sanayi bakanlıklarımız ve ilgili kurumlar, beşli pehlivanın ortaya koyduğu performansa destek vermek için her türlü adımı attı. Biz kamuda da bu araçların kullanımıyla ilgili Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile burayı ilişkilendirdik, alım garantisi yaptık. Türkiye’de yerli aracı kullanmak istiyoruz. Yabancı marka araçları koyup, ‘Nureddin Nebati’ye bu yetki verildi, 500 araç alınacak’ diyenler hangi aracı alacağımızı çok iyi biliyorlar. Biz Togg’u alacağız. En başta bakanlarımız olmak üzere, tüm üst düzey yetkililere göndererek bu araçların Türkiye sathında yayılmasını sağlayacağız.

KAMU BANKALARI DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SAĞLAYACAK: Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Bu otomobile rahat ulaşım sağlanabilmesi için bankaların çalışma yapması noktasında. Kamu bankalarımızla bir görüşme daha gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarımızla bu konuda gerekli teşvikleri verecek şekilde, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu. Faiz oranları da oldukça düştü. Çok daha düşük maliyetlerle ve kar da etmeyecek şekilde bu araçlara ulaşım konusunda gerekli destekler vereceklerdir.

ENFLASYON SADECE TÜRKİYE’NİN PROBLEMİ DEĞİL: Enflasyon sadece Türkiye’nin değil, dünyanın problemi. Dünya enflasyonun temel sebeplerinden bir tanesi, özellikle salgından başlayıp savaşla şahikasına ulaşan ve ülkeleri neredeyse resesyona uğratacak enerji ve emtiaya fiyatlarındaki artışlar, sonrasında da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden başlayan tarımdaki fiyatlar dünyadaki fiyatların oldukça yükselmesine sebep oldu. Bu, geçen yıl yaşanmış olan kur ataklarıyla birleşince ülkemizde enflasyonun çok daha hızlı ve şiddetli yaşanmasına sebep oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ENFLASYONDA HİSSEDİLİR DÜŞÜŞ YAŞANACAK: Enflasyonla mücadelede hedef belirledik ve bu hedefe ulaşmak için tedbirler aldık. Bunların etkilerini aralıktan itibaren önce baz etkisiyle, sonra beklentilerin kırılması ve özellikle de kur atağından sonra karşı karşıya kaldığımız oynaklığın giderilmesiyle enflasyon baskısından kurtulacağız. Önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü ve bunun hissedilebilir bir şekilde toplum tarafından yaşandığı bir döneme girmiş olacağız. Enflasyondaki en önemli şey artış hızının azalmasıdır ki artış hızı da azaldı. Bundan sonra da aralık ayından itibaren düşüşünü görmüş olacağız.”

(Ankahaber)