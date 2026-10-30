YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Hakkındaki dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından Sarıgül, soruşturma ve yargılama süreçleri sonuçlanana kadar partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarıgül, sosyal medya hesabı üzerinden istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim."

Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim. https://t.co/h2ART9CmR7 — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) October 30, 2026

SORUŞTURMADA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında yaşadığı tespit edildi.

Gözaltına alınanlar arasında Şişli Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Aynur Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi.