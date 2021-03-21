Mustafa Cengiz: İnşallah mayısta bu savaşı kazanacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbol takımı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yenildik, yenilebiliriz. Önemli olan savaşı kazanmak. Daha da kaybedebiliriz ama bizim ana hedefimiz savaşı kazanmak. Mayısta bakacağız. İnşallah mayısta bu savaşı kazanacağız. İnanç, güven ve dua ile kazanacağız” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 399 yeni üyesi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törenle berat ve üyelik kartlarını teslim aldı. Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılan törene, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Dilek Kutlu, Ömer Cansever, Mahmut Recevik, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar ile Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlber Aydemir, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, divan kurulu ve kulüp üyeleri katıldı.

İlk berat takdimini Mustafa Cengiz, kulübün en yaş almış üyesi (1918 Doğumlu) Fuat Diriker ile birlikte yaptı. Tören boyunca 399 yeni üyemiz beratlarını alarak Galatasaray Ailesi’ne resmen katılmış oldu.

“Galatasaray’a üye olmak ekstra bir ayrıcalıktır”

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı olmanın ayrıcalık bir durum olduğunu belirterek, “Galatasaray’a üye olmak ekstra bir ayrıcalıktır. Vefat eden üyelerimizin ardından yaklaşık 15 bin küsur üyemiz var. Şu anda 9 bin 800’ü aktif, aidatını ödemiş üye durumunda. Türkiye’de bu kadar çok taraftarı olup bu kadar az üyesi olan kulüplerden biriyiz. Bunun hem olumlu hem de olumsuz tarafları var. Taraftarlar üye olmak istiyor. Tüzüğümüz buna izin vermediği gibi üyelik aidatlarımız da biraz yüksek. 20 bin TL. Bunun bize camia olarak maddi anlamda çok büyük katkısı var. Aile üyelerimiz ve Galatasaray Lisesi alınmasın lütfen. Galatasaray Lisesi, sonsuza kadar yaşayacak ve sonsuza kadar inşallah bu haklarına devam edecekler. Bizi mutlu eden, özellikle D grubuna, yani normal üyeliğe olan başvuruların her yıl sabit kalıp artması. Reddedilme duygusu herkesin başına bir dönem gelmiştir. Çok acı bir duygu. Şunu bilsinler ki o üyeleri biz reddetmedik. Kapasiteden ötürü, tüzüğün verdiği sınırlamalardan ötürü kabul edememe durumuna geldik. Asla reddedilmediler. Ben bu nedenle üyelik başvurularını her yıl yeniden tekrar etmelerini, bizi dinleyen üye olamamış kardeşlerimden istirham ediyorum. Benim için fark etmez, üye ya da taraftar. Ben yıllarca mücadele ettim, önemli görevlerde bulundum. Bir gün ileride anlatırım. Galatasaray’a üye olmak gerçekten çok zor. O yüzden lütfen o üyelik kartının kıymetini bilin. O kartın size getireceği çok avantaj yok; fakat şunu bilin ki siz Türkiye’de futbolla ilgilenen yüzde 91 civarında bir kitlenin yüzde 45’ine aitsiniz. Galatasaray’da aidiyet duygusu, sadakat, vefa ve teşekkür duygusu çok önemli değerlerdir. Biz kendimizi sadece ait hissetmeyiz. Aynı zamanda sadığız ve kim ne yapmışsa, milimetrik bir şey yapmış olsa da teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Yönetimlerin istediği teşekkür ve vefa”

Galatasaray Adası ile ilgili konuşan Başkan Cengiz, “Çok hayati işler yapılıyor. Bana teşekkür etmeyin. Belli bir yaştan sonra beni etkilemiyor bunlar; ama maneviyat önemli. Ada için iki dava açtık. Öbür dört dava bizden önce açılmıştı. Küçümsemiyorum ama o davaların çoğu kaybedildi. Demek ki davaları yerinde ve doğru kanalları kullanarak açmışız. Bunda elbette katkıda bulunan tüm camianın etkisi var. 15 bin küsür üyemizin duasını, öbür dünyadan iyi duyguların buna etkisi var. 5 ayda biz bunun gururunu yaşadık; ancak medyada bir kelime yazın yahu! Ada’da kaç aydır, kaç yıldır davalarımız sürüyor. Bizi bırakın, boş verin. Bunlar prim aldı, seçimi götürür diyorlar. Şahsım adına söylüyorum, götürmese daha iyi. Yönetim kurulundaki birçok arkadaşımızın bu nasıl iş diye şevki ve morali bozulmuş durumda zaten. Biz bugün varız, yarın yokuz. İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir! Yönetimlerin istediği teşekkür ve vefa, bu kadar” diye konuştu.

Florya’yı kurtardıklarını ifade eden Cengiz, “İlk Florya sözleşmesine başkaları imza atmıştı. Atabilirler o şartlarda. Onu da eleştirmedim; fakat Florya ve Riva sözleşmeleri bile bize ihale edildi. Biz o sözleşmeleri aldık, tümüyle yeniledik ve Galatasaray camiasına kalmasını sağladık. Hem de imarlı şekilde, dört sene önce ödediğimiz ücrete aldık. Yine teşekkür alamadık. Özellikle medyaya sesleniyorum. Benden, Abdurrahim Bey’den, Yusuf Bey’den, Dilek Hanım’dan hoşlanma anlarım; ama realiteyi yazsana kardeşim. Devamlı zemini yazıyorlar. Hepsi bahçıvan oldu” dedi.

“İnşallah mayısta bu savaşı kazanacağız”

Futbol takımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, “Biz kendi aramızda hocamızla zaten görüşüyoruz. Futbolcularla değil. Bir şeyleri bilinçli olarak Galatasaray’ın önüne bunları medyanın belirli bir resmi çıkartıyor. Bunlar bilinçli yapılıyor. Bu tuzağa özellikle genç taraftarlarımız çok düşüyor. Yenildik, yenilebiliriz. Önemli olan savaşı kazanmak! Biz bir çatışma kaybettik, olabilir. Daha da kaybedebiliriz ama bizim ana hedefimiz savaşı kazanmak. Mayısta bakacağız. İnşallah mayısta bu savaşı kazanacağız. İnanç, güven ve dua ile kazanacağız” açıklamasında bulundu. (İHA)