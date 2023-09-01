Muleka kaçırdı Aboubakar attı

İlk yarıda Muleka biri kalecinin, biri takım arkadaşı Onur’un diğeri de yan direğin engellediği üç gollük şut çekti. Bu çocuk beceriksiz mi yoksa şans bir türlü yüzüne mi gülmüyor bilmiyorum ancak Beşiktaş’ın bu sezon kupalar kazanması için daha yüzdeli bir kanada ihtiyacı olduğu kesin.

Maça dönersek; rahatlıkla soyunma odasına üstün gidebilecek siyah-beyazlılar, rakibine de isabetli şut şansı tanımadı. Buna karşın paslı ve sabırlı oyunu Beşiktaş’ın lehineydi. Nitekim, ikinci yarı rakibin yorulmaya yüz gösterdiği anlarda Aboubakar sahneye çıktı. Üç kişinin arasından sıyrılıp golü attı. Aboubakar, Muleka’nın tam tersi; yeter ki gol atmak istesin resmen mucizeyi sıradan gibi gösteriyor.

Beşiktaş, tüm maçlarını kazandığı ön eleme periyodundan sonra hak ettiği gibi gruplara kaldı. Lig-Avrupa birlikte yürümez diyenlere bakmayın siz. Beşiktaş’ın hedefini final olarak çizmesi şart. Başka türlüsü büyük takıma yakışmaz ve biliyoruz ki Şenol Güneş de aynı fikirde.