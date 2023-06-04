Rakiplerden biri iddiasız olunca maçın gazı kaçıyor. Beşiktaş’ın da aman aman bir hedefi yok aslında. Lig ikincisi olmasan ne olur ama Kasımpaşa öyle rahattı ki; ilk yarı Kartal karşıda rakip yokmuş gibi oynadı.

Aboubakar ile Cenk kadar uyumlu bir golcü ikilisi yok herhalde ligimizde; Avrupa’da bile sayılırdır. Al-ver yapıyorlar, birbirlerinin gideceği yeri biliyorlar, kalenin yeri zaten ezberlerinde. Formdayken onları durdurmak imkansız gibi…

İkinci yarıda Kasımpaşa ‘izleyenlere ayıp oluyor’ diyerek biraz silkinince, maça çekişme geldi. Özellikle Donk’un şutu, gollerdeki hatasını unutturacak cinstendi.

Gedson’un transfere göz kırpan müthiş performansı, enerjisinin karşılığı attığı golle sonunda alan Tayfur ve belki de Beşiktaş’taki son golünü atan Atiba… Bu maçtan Beşiktaşlıların aklında kalacak çok şey var.

Siyah-beyazlılar adına sezon, 8 maçlık galibiyet ve 15 maçlık yenilmezlik serisiyle bitebilir. Pek çok formda oyuncuları var. Hocan tam bir kurt. Taraftarın yerli yerinde. Peki hâlâ nasıl üçüncü Beşiktaş? Demek ki hataların kadar rakiplerin de doğruları vardı sezon boyu. Her şeyi yapıyorsun ancak yetişemiyorsun. Gelecek sezon için alınacak bir ders daha. Şampiyonluk için mükemmel olmak gerek.