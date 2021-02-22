YENİ ÖĞRENDİM

Müjde; damat yaşıyor

Neredeyse 4 ay oldu Berat Albayrak’ın bir gece yarısı ortadan kaybolmasından sonra geçen süre.

Damat Albayrak, Instagram üzerinden istifa edip kayıplara karışmıştı.

İktidar medyası, saraydan bir “yayınlayabilirsiniz” talimatı alamadığı için damadın istifasını tam 27 saat açıklayamamıştı.

Sonunda saray “Maliye ve Hazine Bakanımız affını istedi, biz de affettik” açıklaması yaptı.

Böylelikle istifa etmeyen, bunun yerine affedilen ilk bakan unvanını da kazanmış oldu Berat Albayrak.

Geçen süre içinde defalarca sordum, bu köşeden de Tele1’deki sabah programımdan da Youtube kanalımdan da “Nerede damat bey, başına ne geldi?” diye.

Bana ulaşan bilgileri de aktardım.

“Dedikodu tabii bunlar” dedim, “kanıtlamam mümkün değil ama İngiltere’ye gittiği söyleniyor” diye ekledim.

İngiltere’de mülk aldığının söylendiğini, ayrıca yüklü miktarda para transferi yapıldığı konusunda da dedikodular dolaştığını anlattım.

Daha sonra İstanbul’daki evinden çıkmadığını söylediklerini ilettim.

Bir haber sitesinin, damat beyin Amerika’da olduğunu yazdığını hatta koordinat bile verdiğini gördük.

Bütün bu haberlere rağmen kimse konuşmadı.

Damadın nerede olduğu söylenmedi.

Ailesi sessiz kaldı.

Kayınpeder, kayınvalide ağzını açmadı.

Eşi de hiç ortaya çıkmadı.

Kendisini göklere çıkaran iktidar medyası, ne olup bittiği hakkında tek satır haber bile yazmadı.

Damat bey giderken “sağlık sorunlarından” söz etmişti.

Güya sevenlerinden biri bile “geçmiş olsun” demediği gibi damadın akıbetini merak da etmedi.

Ama önceki gün beklenmedik bir şey oldu.

Berat Albayrak’ın en azından hayatta olduğunu anladım.

Gerçi kendisi yine yok ortalıkta.

Hayalet gibi sanki…

Onun yerine avukatı Ahmet Özel çıktı ortaya.

21 Aralık 2020’de yazdığım bir yazıyı tekzip etmiş.

Tekzip metnini köşemin alt tarafında, tekzip edilen yazının tam 21 Aralık’ta yayımlandığı yerde göreceksiniz.

Dikkatle okudum, ama damadın avukatının neyi tekzip ettiğini anlamadım.

Tekzip, “cevap/düzeltme” anlamına gelir.

Bir kişi ya da kurum hakkında bir şey yazarsınız ama bu doğru değildir, muhatap işin doğrusunu bildirir size, siz de yasal olarak ama aynı zamanda meslek ahlakı gereği bunu yayınlar ve kamuoyunu bilgilendirirsiniz.

Damadın tekzibinde bir cevap ve düzeltme yok.

Ayrıca bu konuda KORKUSUZ’da 4 yazım, iki Youtube sohbetim, Tele1’de de en az 7/8 yayında söylenmiş sözlerim var.

Hemen hepsinde soru aynıydı; “Berat Albayrak nerede? İngiltere’ye gittiği doğru mu? Para transferi yaptı mı?”

Tekzipte bir cevap var mı bu sorulara?

Yok.

Bunun yerine gazetecilik öğretmeye kalkıyor damadın avukatı, “sormadan yazı mı yazılırmış” diye.

Soru ille de bir kişinin yüzüne karşı sorulmaz ki, gazeteci yazısıyla da soru sorar.

Neyse, işin sevindirici tarafından bakalım.

Tekzip gönderdiğine göre demek ki damat hayatta, en azından bu konudaki endişemiz bitti.

Şimdi sıra bedenen de ortaya çıkması ve neler olup bittiğini anlatmasına geldi.

NOT: Damadın avukatı sadece bana değil, bu konuda yazı yazan, soru soran pek çok kişiye tekzip göndermiş.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

Damada, CHP’nin de soruları var

Berat Albayrak en önemli bakanlığın başındaki kişiydi.

Tüm halkın cüzdanı kendisine emanet edilmişti.

Ama o bir gece yarısı cüzdanı masanın üzerine bıraktı ve kaçtı gitti.

Gidiş o gidiş, hâlâ ortaya çıkmadı aradan neredeyse dört ay geçmesine rağmen.

Hiçbir sorumluluk duygusu olmadığı zaten gece yarısı gidişiyle ortaya çıkan damat beyin utanmasının da pek olmadığı anlaşılıyor.

Hâlâ ortaya çıkıp açıklama yapmadığı gibi, hakkında yazı yazan, soran, sorgulayanları da dava etmeye kalkıyor.

Avukatı herkese açıklamalar, tekzipler gönderiyor.

Elle tutulur tek cümle çıkıyor bunca gürültü arasında, o da damat beyin evinde sakin bir hayat sürdüğü…

Ayıptır.

Damadın avukatı CHP’ye de parmak sallamış.

Dava açacaklarmış CHP’nin “Damat nerede, 128 milyar dolar ne oldu?” diye sormasına karşılık.

Dün CHP’den bu konuda açıklama geldi.

Bakın CHP, damada neler sormuş;

– 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?

– Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi?

– Dolar 8 liranın üzerine neden çıktı? Kimler ne kazandı? Millet ne kaybetti?

– Berat Albayrak neden istifa etti?

– İstifası neden haber dahi yapılamadı?

– Bunların hesabını sorulmasını kimler engelliyor?

– Bakan Albayrak’ı kimler susturuyor?

HOŞUMA GİDEN ŞEYLER

Bilboarddan verilen çok güzel cevap

Saray korona falan dinlemiyor.

Güya salgına karşı sıkı önlemler alınıyor.

Öyle ki üç-beş kişi bir araya gelip bir basın açıklaması yapacak olsa bile tepesine anında polis biniyor ve “pandemi yasakları” bahanesiyle hepsi toplanıp götürülüyor.

Hiçbir parti, dernek, vakıf, kuruluş, şirket, genel kurul yapamıyor, çünkü pandemi yasakları var.

Buna karşı AKP kongreleri bu yasak kapsamı dışında.

AKP kongreleri için büyük kampanyalar yapılıyor, genel başkan; partilileri il kongrelerine davet ediyor, salonların lebalep yani ağzına kadar doldurulmasını istiyor.

Hangi ilde kongre varsa sokaklar ilanlarla donatılıyor.

İstanbul’da da neredeyse bütün bilboardlar AKP Genel Başkanı’nın fotoğrafıyla süslenmiş durumda.

İzmir’de de bilboardlara Erdoğan’ın fotoğrafları asılmış.

Ancak İzmir Belediyesi, bunlara nazire olarak Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu panonun hemen yanındaki panoya çok anlamlı bir afiş asmış.

Erdoğan, “İzmir inandığın yolda yürü” diye emrediyor.

Yanındaki panoda ise Atatürk fotoğrafının yanında, “İnandığımız yolda yürüyoruz” yazıyor.

Kimin aklına geldiyse kutlarım.

ÇOK GÜLDÜM

Pazartesi fıkrası

Bu haftaya da gülümseyerek başlayalım;

Kadın üçüncü kocasını gömdükten sonra bir arkadaşı sorar, “Birinci kocana ne oldu?”

Kadın, “Mantar zehirlenmesinden öldü” der.

“İkinci kocana ne oldu?”

Kadın cevap verir; “O da mantar zehirlenmesinden öldü.”

Arkadaşı iyice meraklanır ve “Peki ya üçüncü kocan?” diye sorar.

Kadın derin bir nefes alıktan sonra cevabı verir; “Üçüncü kocam kafatası kırığından öldü; mantar sevmezdi.”

DÜZELTME VE CEVAP METNİ

KORKUSUZ GAZETESİ’NİN SN.BERAT ALBAYRAK’I HEDEF ALAN GERÇEK DIŞI, HAKARET VE İFTİRA NİTELİĞİNDEKİ YAZISINA CEVABIMIZDIR

Korkusuz Gazetesi’nin 21.12.2020 tarihli nüshasında “Veee sonunda Berat Albayrak bulunmuş” başlığıyla yayınlanan, Can Ataklı tarafından kaleme alınan sözde haber ile kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış yönlendirilmesinin önüne geçmek üzere işbu haberi tekzip etmek zaruri olmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, en temel gazetecilik ilkesi gereği basın meslek ahlakına sahip her gazeteci, iddialarını kaleme almadan önce araştırmak ve muhataplarına sormakla mükelleftir. Buna rağmen eser sahibi gerçeği haberleştirmek yerine, kamuoyunu Müvekkilim aleyhine yönlendirmek ve kışkırtmak amacıyla, gerçeği yansıtmayan bilgiler ile kendi deyimiyle ‘dedikodu’lara dayanarak yazısını hazırlamıştır. Böylece basın meslek ilkelerinin açıkça ihlal edildiği görülmektedir.

Yalanı ve kara propaganda yapmayı meslek edinmiş odaklar Müvekkilimle ilgili bu türden haber değeri taşımayan sözde haberlerle zihinleri bulandırmayı kendilerine vazife edinmiştir. Müvekkil Sn. Berat Albayrak’ın İngiltere’ye gittiği, iltica ettiği, hatta ev hapsinde tutulduğu şeklinde gerçekle uzaktan yakından alakası olmayacak kadar komik birtakım iddialara yer vermiştir. Fakat, eser sahibi gerçeğe aykırı olduğu maruf olan bu hakaret ve iftiralarını haber vermek amacıyla değil, Müvekkilimi tahkir etmeyi ve onun manevi kişiliği üzerinden toplum üzerinde algı oluşturmayı amaçlamaktadır. Eser sahibinin bu tutumu gazetecilik meslek ilkeleri ile bağdaşmadığı gibi, Müvekkilin kişilik haklarına açık bir saldırı niteliğindedir. Bu kötü niyetli sözde gazetecilerin, kamuoyunu yanıltarak gündemi meşgul etme çabalarına geçit verilmeyecektir. Söz konusu bu yayın dedikodular kaynak edinilerek yapılan basiretsiz bir gazetecilik örneğidir.

Korkusuz Gazetesi’nin ve eser sahibinin gerçeğe aykırı, hiçbir somut gerekçesi olmayan, hakaret ve iftira niteliğindeki sözde haberiyle ilgili tüm yasal haklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde kullanacağımızı bildirir, Korkusuz Gazetesi’nin haber değeri taşımayan tekzibe konu yazısına itibar edilmemesini diler, Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Sn. BERAT ALBAYRAK

Vekili Av. Ahmet Özel