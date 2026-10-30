Yakınından ev, arsa veya tarla kalan vatandaşlar tapu işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Mirasçılık belgesinden vergi işlemlerine kadar birçok aşamanın tamamlanması gerekiyor. İşte, mirasçıların izlemesi gereken yol

Bir kişinin vefat etmesinin ardından mirasçılar, kendilerine düşen payları gösteren mirasçılık belgesini alabiliyor. Bu belge noterlerden veya sulh hukuk mahkemelerinden temin edilebiliyor.

TAPU İNTİKAL İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Mirasçılar, taşınmazın kendi adlarına intikali için tapu müdürlüğüne başvurabiliyor. İşlem sırasında gerekli belgelerin ve vergiyle ilgili yükümlülüklerin tamamlanması isteniyor.

BÜTÜN KARDEŞLERİN BİRLİKTE GİTMESİ GEREKİYOR MU?

Tapu işlemlerinde mirasçıların tamamının bizzat bulunması her durumda zorunlu değil. Yetkili temsilci veya vekâlet yoluyla işlem yapılabilen durumlar bulunuyor. Ancak başvuru şekli işlemin türüne göre değişebiliyor.

VERGİ BEYANNAMESİ UNUTULMAMALI

Miras kalan taşınmazlar veraset ve intikal vergisi mevzuatına tabi. Vergi istisnası kapsamında kalan miras paylarında da beyanname verme yükümlülüğü bulunabiliyor.

İŞLEMLERİ GECİKTİRMEYİN

Tapu intikalinin tamamlanması, taşınmaz üzerindeki mülkiyet durumunun resmî kayıtlara işlenmesini sağlıyor. Mirasçılar, güncel belge ve başvuru koşullarını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden kontrol edebilir.



