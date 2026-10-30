Miras kalan evde kardeşlerden birinin yaşamaya devam etmesi diğer mirasçılarla anlaşmazlığa yol açabiliyor. Kullanım hakkı, ortaklığın niteliği ve talep edilen bedel hukuki açıdan önem taşıyor.

Birden fazla mirasçıya kalan evde yalnızca bir kişinin yaşaması, diğer mirasçıların haklarını gündeme getirebiliyor. Özellikle taşınmazdan yararlanamayan hissedarlar kullanım konusunda itiraz edebiliyor.

ECRİMİSİL TALEBİ MÜMKÜN MÜ?

Belirli şartlarda taşınmazı kullanan kişiden diğer hak sahipleri ecrimisil talep edebiliyor. Ancak bu talep her olayda otomatik olarak kabul edilmiyor; somut olayın koşulları ve hukuki şartlar değerlendiriliyor.

İHTAR VE KULLANIM TALEBİ ÖNEMLİ

Taşınmazdan yararlanmak isteyen mirasçıların taleplerini açıkça ortaya koyması bazı uyuşmazlıklarda önem taşıyor. Hukuki süreçte ihtar ve bildirimlerin etkisi ayrıca değerlendirilmelidir.

EV SATILABİLİR Mİ?

Mirasçılar anlaşarak taşınmazı satabilir veya paylaşabilir. Uzlaşma sağlanamazsa ortaklığın giderilmesi yoluna başvurulabilir.

HAKLARINIZI BELGELEYİN

Mirasçılar, taşınmazın kim tarafından ve hangi koşullarda kullanıldığını gösteren belgeleri saklamalı. Uyuşmazlık büyümeden hukuki danışmanlık almak faydalı olabilir.