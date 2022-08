Milletin aklı ile alay etme oyunları… (1 milyar 1’inci bölüm)

Diplomasinin yeni bir icadı oldu da biz mi bilmiyoruz!..

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve “iş insanı” Ethem Sancak, Suriye’ye giderek heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. (Esad ile görüşme ihtimali de var) Perinçek, ziyaretten Türk ve Rus hükümetlerinin haberdar olduğunu söyledi.

Hadi, Türk Hükümetini anladım da, bağımsızlık konusunda konuşmaya gelince mangalda kül bırakmayan Doğu Perinçek’e soralım; “Rus hükümetini önceden haber etmek ne iş?.. Haberdar etmenin meali izin istemek olmuyor mu?..

Ne diyor, Doğu Perinçek?..

“Vatan Partisi davet edildi bizzat. Tabii devletimizi bilgilendiriyoruz ama biz devlet aygıtı dışında bağımsız bir partiyiz. Devletten emir almayız ama onları da bilgilendiririz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile görüş alışverişi yapıyoruz fakat onların kontrolü, talimatı, yönlendirmesi dahilinde değil. Vatan Partisi olarak kendi inisiyatifimizle bu seyahati yapıyoruz”

Kim inanır buna?.. ( gerekçemi azz sonra açık edeceğim)

Ne diyor, Doğu Perinçek?..

“Amacımız, Türkiye ve Suriye arasında her alanda mümkün olduğu kadar en kısa zamanda işbirliğinin başlaması. Askeri, ekonomik her alanda… Ve bir an evvel PKK ve diğer yobaz terör örgütlerinin Suriye’de bitirilmesi. Bunlarla bağlantılı olarak bir diğer amacımız da tabii ki Türkiye’deki Suriyeli misafirlerimizin kendi vatanlarına güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması.”

Bak sen!.. Adama sorarlar o zaman; bu kadar gücün vardı da bugüne kadar neden bekledin?.. Elini kolunu tutan mı vardı?..

Ne diyor, Doğu Perinçek?..

Heyette yer alacak isimler henüz belli olmamış… Sadece kendisinin ve Ethem Sancak’ın kesinmiş.. Diğer isimler de önümüzdeki günlerde kesinliğe kavuşacakmış…

Ne diyor, Doğu Perinçek?..

“Diğer heyet üyelerinin isimleri de oluşmaya başladı. Vatan Partisi dışından da devlet terbiyesi almış, diplomasi birikimi olan isimler olacak. Sırf Vatan Partililer değil”

Pekii!.. O heyet listesini kim hazırlıyor?.. Ankara mı (saray) ?.. Moskova mı?.. Yoksa ortaklaşa mı?..

“Devlet terbiye”sinin ölçüleri ne ve kime göre nasıl?..

“Bağımsızlık”… Öyle mi?..

★★★

Acı acı güldürdünüz beni Doğu bey…

Sayın Perinçek, siz çok zekisiniz ama bu millet de sandığınız kadar saf değil!..

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi için “Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan” diyen, aşkını “Dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe aşık oldum. Doğrusu solculuk dönemimde Mevlana ile Şems’in arasındaki aşka anlam veremiyordum. Tanıdıktan sonra gördüm ki, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor” diye ilan eden “iş insanı” Ethem Sancak’ın neden Vatan Partisi’ne katıldığı ortaya çıktı…

Ethem Sancak, önce, dümenden büyük aşk ili göbekten bağlı olduğu yerle kavga ediyor görüntüsü verdi. Sonra da eski aşkına (yuvasına) dönüverdi… Öyle mi?..

Heyet listesi yayınlanınca kimin nerenin aparatı olduğunu net olarak anlarız ama şimdiden görünen o ki; Ethem Sancak sarayın özel elçisi olarak orada bulunacak. Ve ustaca tezgah bu yüzden kurulmuş. Ne için?.. Suriye’nin yeniden imarında saray yandaşlarının kapmayı planladığı işlerin pazarlığı için… Yani işler, yine çok duygusal olarak yürüyor!.. Doğu Perinçek de bizlere devlet adamlığı, diplomasi pazarlıyor!..

Tayyip Erdoğan, Esad ile görüşmüyor ama özel elçileri görüşüyor!.. Hem de Şam’ın ayağına giderek!..

★★★

Saray dış politikasının kurduğu büyükelçiler mekanizmasının hayranıyım!..

Bir zamanlar, kötü giden FETÖ ile ilişkilerin büyükelçisi “gazeteci” Fehmi Koru idi… O, heyet kurmazdı.. Tek başına gider gelir, mektup taşırdı…

Şimdiki yeni büyükelçilerimiz; Esad ile arayı düzeltmek için, Ethem Sancak ile Doğu Perinçek. Arada ne benzerlik mi var?.. Sayın ahali, ülkeyi yöneten zihniyetin açık fotoğrafı bu!.. Daha fazla yorum yapmaya gerek var mı?..

“İş insanı” Ethem Sancak, “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” sözleri sonrası AKP’den ayrılmıştı.

(Güya, AKP’de ortalık çok karışmıştı ya)

O zaman Ethem Sancak’a da tek soru soralım:

-Bundan sonra Rusya ve Putin’in desteği ile mi yola devam edeceksiniz?..

Bu kadar tezgaha, film fırıldağa ne gerek vardı?..

Ethem Sancak’a verseydiniz kırmızı pasaport, büyükelçi kararnamesini de yayınlasaydınız, gönderseydiniz eski kardeşiniz Esad’a..

Ha, bir de… Sayın Perinçek, heyette Bilal Erdoğan’da olacak mı?..

★★★

Temel fıkralarına çok meraklıyımdır… Bu kadar ciddi konuların ardından biraz da tebessüm etmeye ihtiyacımız var diye düşündüm. Sosyal medyada okuyunca çok güldüm:

Dışişleri Bakanlığı Temel’den bir tablo yapmasını istiyor…

Tablonun adı da “John Küba’da” olacak deniyor..

Temel yapıyor tabloyu ve sonra gidip gösteriyor Dışişleri Bakanı’na…

Bakan, tabloyu görünce bağırmaya başlıyor:

– Bu ne ulan?!! Sana “John Küba’da” diye tablo yap dedik… Sen bir adamla bir kadını yatakta çizmişsin..

– Kim bu kadın?

-John’un karısı

– Peki ya adam?

-John’un uşağı

– Ee, John nerede?

-John Küba’da!..

★★★

Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.