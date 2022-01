Miha Zajc: Sahada sonuna kadar savaşacağız

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, “Bu takımdaki herkesi görüyorum; herkes takıma yardım etmek, elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Taraftarlarımızın da bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Bir şeyler başarmak istiyorsak hep birlikte başarabiliriz. Biz elimizde olanın her zaman en iyisini vereceğiz. Sahada sonuna kadar savaşacağız” dedi.

Fenerbahçe’nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, sarı-lacivertli ekibin gerçekleştirdiği Antalya kampında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Antalya kampında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Zajc, Antalyaya gelmenin iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. İstanbulda çok fazla kar vardı. Burada harika imkanlara sahibiz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Buna ihtiyacımız var. Sezonun geri kalanında fiziksel anlamda güçlü olmamız gerekiyor. Sezon sonuna kadar enerjiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla buraya gelmenin iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Kamp öncesinde 3 günlük izin dönemimiz vardı ki bunun da tüm oyuncular için çok önemli olduğunu düşünüyorum; evlerimize gittik, ailelerimizle, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirdik. Şu anda gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Evet, zor bir tempoda zor antrenmanlar yapıyoruz ama genel olarak kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu.

“İSMAİL KARTAL TAKIMIMIZA ENERJİ KATTI”

Teknik direktör İsmail Kartal ile yeni bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Sloven oyuncu, “Kendisi geleli henüz 3 hafta oldu, 3 haftadır tanışıyoruz. Bu süre zarfında kendisini daha iyi tanıma fırsatı bulduk, zamanla daha da iyi anlayacağız neler istediğini. Kendisi gerçekten takıma bir enerji kattı. Saha içinde de takımdan daha fazla enerji, daha fazla efor istiyor. Daha fazla agresif olmamızı istiyor. Bizim için iyi bir değişiklik oldu diyebilirim. Onunla beraber taze bir başlangıç yaptık. Ondan da çok fazla şey öğrenebiliriz çünkü kendisi bu kulübün efsane futbolcularından biri ve bu kulüpteki işleri nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Onunla ilgili çok pozitif hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“3 KULVARDA MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ”

Sezonun ikinci yarısında üç kulvarda mücadele edeceklerini ve maç maç düşünmeleri gerektiğini belirten Miha Zajc, “Lig için odağımız devam ediyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durumun olabilecek en iyi durum olmadığını tabii ki biliyoruz ama kalitemiz var ve kalitemizle hedeflerimize ulaşabiliriz. Uzun bir sezon olacak, her kulvarda mücadelemizi devam ettiriyoruz. Her oyuncunun her zaman takıma yardım edebilmek için hazır olması gerekiyor. Bizim yapabileceğimiz şey maç maç bakmak ve hedeflerimize ulaşmak” şeklinde konuştu.

“BİR ŞEYLER BAŞARMAK İSTİYORSAK HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ”

Fenerbahçeli taraftarların desteklerini hissettiklerini belirten 27 yaşındaki oyuncu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Onların bize olan desteği bizim için gerçekten çok önemli. Onların desteğini her maçta hissediyoruz. Takımı seviyorlar. Bizim de yapmamız gereken maçlara odaklanıp maçları kazanmak. Kazandıktan sonra her şey hiç şüphe yok ki daha iyi olacaktır. Çok pozitif hissediyorum. Bu takımdaki herkesi görüyorum; herkes takıma yardım etmek, elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Taraftarlarımızın da bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Bir şeyler başarmak istiyorsak hep birlikte başarabiliriz. Biz elimizde olanın her zaman en iyisini vereceğiz. Sahada sonuna kadar savaşacağız. Her gün antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Onların desteğine de minnettarız. Onlara şunu söylemek istiyorum; sadece birlikte olursak bir şeyler kazanabiliriz açıklamasında bulundu.

“DAHA İYİSİNİ YAPMAK, DAHA FAZLASINI VERMEK İSTİYORUM”

Bireysel performansı hakkında da açıklamalarda bulunan Zajc, şunları söyledi:

“Bazen gol atarak takımıma katkıda bulunuyorum, bazen asist yapıyorum. Zaten takımca iyi oynarsak mutlaka her maçta biri ön plana çıkacaktır; bazen ben bazen başka bir futbolcu. Kimin olduğu fark etmez, önemli olan takım olarak iyi oynayabilmemiz. Eğer takım olarak iyi oynarsak istediğimiz sonuçlar da gelir. Ben kendi performansımdan dolayı mutluyum ama daha iyisini yapmak, daha fazlasını vermek istiyorum. Takımca daha iyi olmak istiyorum, hedefim bu.”

“HER ANLAMDA GELİŞMEMİZ, HER ŞEYİ DAHA İYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Antalya kampının çok doğru bir karar olduğunu belirten Sloven oyuncu, bu kampın faydalarını sezonun 2’nci yarısında göreceklerini söyleyerek, “Kendi aramızda çok fazla konuşuyoruz. Daha önce hocamızı tanımıyorduk, geleli 3 hafta oldu. Kendisini şu anda daha iyi tanıyoruz. Her anlamda gelişmemiz, her şeyi daha iyi yapmamız gerekiyor. Mesela fiziksel anlamda. Buraya gelmemiz o yüzden çok iyi bir karardı. Burada yapmış olduğumuz antrenmanlarla, maçlarda daha fazla enerjiye, koşma imkanına sahip olacağız. Sahanın her anlamında daha iyi olabiliriz, daha iyi de olmamız gerekiyor çünkü bu takımda çok fazla kaliteli futbolcu var. Yapmamız gereken şey antrenman antrenman çalışmalarımıza odaklanmak ve her zaman bir sonraki maça bakmak” diye konuştu. (DHA)