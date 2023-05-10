MHK ve başkanı çizmeyi aştı!

Gün geçmiyor ki Sayın Lale Orta ve MHK’sından bir skandal patlamasın. Şimdi de hakemlere maç notunu verecek atanmış gözlemcilere baskı yaparak düşük notları yükseltme ve bunu kabul etmeyenleri de kızağa çekme dedikoduları aldı başını gitti. MHK Başkanı kafasını kuma gömmüş! “Yok öyle bir şey” diyemiyor. Böyle olunca da dedikodu yapanlar haklı gibi oluyorlar.

Başkan Lale Orta bugüne kadar yaptığı tüm bu büyük potlar rağmen istifa etmemekte direniyor. MHK üyeleri de “Uydum başkana” diyorlar. Bırakıp kaçtı demesinler diye oturuyorlar onlar da. Aslında Sayın Lale Orta’nın yerinde kim olsa o ciddi yanlışları yapmaz. Aslında MHK üyeleri bıraksa gitse onlara kaçtı denmez. “Başkan yaptıkları anormal davranışları ile MHK üyelerini kaçırttı. Haklı olarak onlar bile dayanamadı” denir…

Haftanın hakemlerine gelince; Antalyaspor- Beşiktaş maçında Mete Kalkavan aman ses çıkmasın diye bir o yana bir bu yana yalpa yaparken kantarın topuzunu diğer tarafa biraz fazla kaçırdı. Antalyaspor başkanını hiç yere konuşturdu. Ayrıca VAR karışmasaydı tam da sarı ile kurtaracağı durumda kırmızı göstermek zorunda kalması iyi olmadı Kalkavan için! Galatasaray- Başakşehir müsabakasında Halil Umut Meler çok iyiydi. Maçı ciddiye alınca Meler’in hakemliği süper oluyor. Giresunspor-Fenerbahçe maçında Bahattin Şimşek, karşılaşma öncesi hakkında çıkan tüm spekülasyonlara rağmen hakem şansı da yanında olunca maçı sıkıntısız atlattı. Trabzonspor- Ankaragücü karşılaşmasında Erkan Özdamar’ın cezalar, sakatlık derken hala toparlanamadığı görüldü.

Diğer maçlarda Hüseyin Göçek, Burak Şeker ve Tugay Kaan Numanoğlu 90 dakikaları başarı ile tamamladılar.