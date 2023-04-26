MHK kendini ele verdi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta öyle acemice bir güç sarhoşluğu içinde ki ne yaptığını, yapmaya çalıştığını kendisi bile bilmiyor. Hakemlerin maç yönetimleri, atamaları ve cezaları tam bir iflasın göstergesi.

Kendi ikballeri uğruna attılar hakemleri takımların ve başkanlarının önüne. Yok mu başka cezalık hakem? Yazık değil mi o çocukları ifşa ettiniz. Aslında MHK, hakemlerine verdiği ceza ile kendini ele verdi, başarısızlıklarını tescillemiş oldu. Biliniz ki Sayın Başkan Lale Orta, o hakemleri maçlara hazırlayan sizlersiniz. Becerememişsiniz, anlatamamışsınız, öğretmemişsiniz demek ki! Aslında önce kendinize ceza kesip onu açıklamanız daha adil olurdu. MHK ve başkanı bu kadar başarısız hakem yönetimlerine rağmen hala koltuklarında vurdumduymazlık içinde oturarak aslında bir nevi hakemlik müessesesine ihanet ediyor!

Haftanın değerlendirmesine gelince; Galatasaray-Karagümrük maçında Volkan Bayarslan verdiği, vermediği kararlarla, kartlarla herkesi adeta baydı. Hele hele Galatasaray’ın ikinci penaltısını verişindeki rezaleti görmemek için gözlerimi kapadım.

Fenerbahçe-İstanbulspor müsabakasında hakemlikteki son ve yeni sağlam kalemiz Kadir Sağlam da düştü maalesef. Szalai’nin golünü nasıl iptal ettiğini dilerim açıklamaz da insanları da kendine güldürmez!

Ümraniye-Beşiktaş randevusunda Cihan Aydın gayet güzel çıkardı maçı. Bence yakın geleceğin FIFA hakemidir Cihan Aydın. Antalya-Sivas mücadelesindeki Abdulkadir Bitigen’in çok daha yüksek kapasitesi olduğunu düşünüyorum ve sahadaki durumuna gerçekten üzülüyorum.

Diğer maçlarda Yasin Kol, Direnç Tonusluoğlu ve Zorbay Küçük oldukça başarılıydılar.