Merkez Bankası başkanı görevden alındı: Yerine AKP eski milletvekili getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine Yerine AKP eski milletvekili Şahap Kavcıoğlu atandı.

Naci Ağbal görevden alınmasının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından karara ilişkin saat 04.20’de Twitter’dan bir teşekkür paylaşımı yaptı. Ağbal, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” dedi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967 Bayburt doğumlu olan Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İngiltere Hastings College’ta İşletmecilik üzerine eğitim gören Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Halk Bankası AŞ’de sırasıyla İstanbul Bölge Koordinatörü, Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüten Şahap Kavcıoğlu, AKP’den 26. Dönem Bayburt Milletvekili seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Şahap Kavcıoğlu’nun ‘Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi’ ve ‘Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi’ adlı yayımlanmış 2 de kitabı bulunmaktadır.

ÇOK SAYIDA YENİ ATAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaları içeren Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnamede Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na yönelik atamalar yer aldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi’ne göre; Giresun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Iğdır, İzmir, Yozgat, Antalya, Şanlıurfa, Şırnak, Karaman, Hakkari, Bolu, Osmaniye ve Konya’ya yeni müftü atamaları yapıldı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ile Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal merkeze alındı. Singapur Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa- Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin Gönenli, Moğolistan Büyükelçiliğine Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş, Nijerya Büyükelçiliğine Hidayet Bayraktar atandı.

99 KAYMAKAM ADAYININ ATAMASI YAPILDI

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarından 99’unun ataması yapıldı. Ayrıca, 19 ilçenin kaymakamı da başka ilçelere yine kaymakam, vali yardımcısı ve valilik hukuk müşavirliği görevlerine getirildi.

(DHA-İHA)