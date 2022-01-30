Galatasaray’da Başkan Burak Elmas alışılmışın dışında bir organizasyon yaparak online olarak 1500 üyenin katılımı ile bir bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Üyelerin sorularını cevaplayan başkanın ortaya koyduğu bazı gerçekler camiada şok etkisi yarattı.

Örneğin Florya’da yaşanan bir transfer pazarlığı ile ilgili olarak Başkan Elmas’ın yaptığı açıklama yenilir, yutulur cinsten değil. Başkanın üstü kapalı şekilde ifade ettiği iddia şudur ki; kadroda bulunan bir futbolcu ile yapılan transfer görüşmesinde Florya’da çalışan bir personel oyuncuya, “Menajerini değiştirmezsen seninle sözleşme imzalanmayacak” çıkışında bulunuyor. Başkan konuyu bu detaylarla bıraktı. Konunun devamı hakkında şu iddialar dillendiriliyor: Bu teklife oldukça üzülen ve kızan yabancı futbolcu konuyu başkanlık makamına iletiyor. Sonunda bu futbolcunun yeni sözleşme işlemleri Florya Metin Oktay Tesisleri yerine Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki kulüp merkezinde Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri nezaretinde gerçekleşiyor.

Camia, başkanın verdiği sufle sonrası, “Menajerini değiştir” ultimatomunun hangi futbolcuya yapıldığının, bu teklifi hangi profesyonelin yaptığının, teklifi yapan profesyonele bu talimatı kimin ve hangi gerekçelerle verdiğinin cevaplarını bekliyor. Başkan Elmas yazılı bir delil olmadığı için konu ile ilgili olarak resmi bir yaptırımda bulunamadıklarını söylese de artık bu kutu açıldıysa içindekiler dökülmelidir. Bir futbolcu ile menajer pazarlığı neden yapılır sorusunun cevapları üyelere ve taraftarlara verilmelidir!