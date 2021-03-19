Meksika’da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü
Haberler Dünya

Meksika’da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü

Meksika’da silahlı kişilerin pusuya yatarak polis konvoyuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 13 polis hayatını kaybetti.

Meksika’da başkent Mexico City’nin güneybatısındaki Meksika eyaletine bağlı Coatepec Harinas’ın Llano Grande bölgesinde silahlı kişiler polis konvoyunu hedef aldı.

Meksika Eyalet Güvenlik Bakanı Rodrigo Martinez-Celis, konvoyun çete üyeleri tarafından güpegündüz saldırıya uğradığını, 13 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Martinez-Celis, hayatı kaybedenlerden 8’inin eyalet polisi, 5’inin ise eyalet savcılığında görevli polis olduğu bilgisini paylaştı. Bakan Martinez-Celis, “Bu saldırı, Meksika devletine yapılmış bir saldırıdır. Yasanın tüm gücüyle ve desteğiyle saldırıya karşılık vereceğiz” dedi.

Meksika Ulusal Muhafızları, saldırının faillerini bulabilmek için karadan ve havadan operasyon yürütüyor. (İHA) 

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ermenistan’da erken seçim tarihi belli oldu

Ermenistan’da erken seçim tarihi belli oldu

Japonya’da koronavirüs OHAL’i sonlandırılıyor

Japonya’da koronavirüs OHAL’i sonlandırılıyor

Kuzey Kore: ABD, bize karşı düşmanca bir politika uyguluyor

Kuzey Kore: ABD, bize karşı düşmanca bir politika uyguluyor

Meksika’da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü
Dünya