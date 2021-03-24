MEB’den ‘yüz yüze sınav’ açıklaması
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MEB’den ‘yüz yüze sınav’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs’tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11’inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12’nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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MEB’den ‘yüz yüze sınav’ açıklaması
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