Kylian Mbappe’nin bir internet şakasına verdiği yanıt, uluslararası krize dönüştü. Fransız yıldızın, yüzünün Mao Zedong’un fotoğrafına yerleştirildiği görseli çok komik bulduğunu söylemesi Çin’de büyük tepki çekti. Yıldızın bazı sponsorluk anlaşmaları sona erdi.

İspanya futbol ligi LaLiga, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin kendisini Çin lideri Mao Zedong olarak tasvir eden bir internet şakası hakkındaki sözleri nedeniyle Çinli taraftarlardan özür diledi. Mbappe'nin açıklamaları, Çinli markaların futbolcuyla sponsorluk anlaşmalarını sonlandırmasına ve Çin devlet televizyonunun LaLiga maçlarının yayınlarını askıya almasına yol açtı.

Mbappe’nin açıklamasının ardından Real Madrid ve La Liga yönetimi de Çin’den özür diledi. La Liga Başkanı Javier Tebas, ekonomik kayıpları önlemek için harekete geçti. Çin Büyükelçisi ile görüşen Tebas, yayın anlaşmalarını kurtarmak için Pekin’e gidecek.

ÇİN'DE YAYINLAR ASKIYA ALINDI

Mbappe'nin sözlerinin ardından Çin'de tepkiler büyüdü. Çin devlet televizyonu CCTV, Real Madrid yıldızının açıklamalarının ardından La Liga maçlarının yayınlarını askıya aldı. CCTV'yi denetleyen China Media Group (CMG), Fransız futbolcunun yer aldığı reklamların da yayından kaldırıldığını duyurdu.

La Liga, yaşanan gelişmeler üzerine Çinli taraftarlardan özür diledi. Yapılan açıklamada, Mbappe'nin sözlerinin kişisel olduğu ve ligi temsil etmediği vurgulanırken, ortaya çıkan rahatsızlıktan dolayı üzüntü duyulduğu belirtildi.

La Liga Başkanı Javier Tebas da Çinli taraftarlardan kişisel olarak özür diledi. Tebas, Çin'e duydukları saygıyı vurgulayarak benzer olayların tekrarlanmaması için kulüpler ve oyuncularla birlikte farkındalık ve iletişim protokolü hazırlayacaklarını açıkladı.

MBAPPE DE ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Kylian Mbappe de açıklama yaparak Çin halkından özür diledi. Sözlerinin yanlış değerlendirildiğini kabul eden Fransız yıldız, açıklamalarının Çin'deki ve dünyanın farklı bölgelerindeki Çinli toplulukları incittiğini söyledi.

Mbappe, "Sözlerimin üzdüğü herkesten özür dilerim. Bu kesinlikle benim niyetim değildi. Çin halkına ve tarihlerine derin saygı duyuyorum ve içtenlikle üzgünüm" ifadelerini kullandı.

SPONSORLUK ANLAŞMALARI DA SONA ERDİ

Krizin ekonomik yansımaları da büyüdü. Çin merkezli Dongpeng İçecek Grubu, Mbappe ile olan sponsorluk sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Şirket, ulusal duyguları inciten davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini açıkladı. Mbappe, şirketin elektrolitli içecek markası Bushuila'nın reklam yüzüydü.

Çin'in büyük süt ürünleri üreticilerinden Mengniu da Fransız futbolcuyla yürüttüğü iş birliğini sonlandırdı. Şirket, Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlara tahammül etmeyeceklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun da konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin halkının duygularını inciten söz ve eylemlerin toplumun farklı kesimlerinden tepki göreceğini ifade etti.