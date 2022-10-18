Mavi haplar gelişigüzel kullanılmamalı

Bir problemi olmadığı halde daha iyi bir ereksiyona sahip olmak için sertleşme ilacı kullanan erkekler iyi bir sonuç alabilir. Ancak bu hapların zamanla önemli bir soruna yol açabileceğini bilmeleri gerekir…

Bu ilaçların ileride bir zararı olur mu?

SORU:

34 yaşındayım, tek eşli olamayan poligamiye inanan bir erkeğim. Hızlı bir cinsel hayatım olduğu için takviye gerekiyor, bu amaçla mavi ilaçlardan kullanıyorum. Bu ilaçların ileride kalıcı bir zararı olur mu, ne yapmalıyım? E.B./İstanbul

CEVAP:

Cinsel yakınlık sırasında sağlıklı bir erkeğin ereksiyonu sürekli en üst seviyede olmaz, daha çok dalgalı bir seyir gösterir, uyaranın niteliğine göre artıp azalabilir. Bir proble­mi olmadığı halde daha iyi bir ereksiyona sahip olmak için sertleşme ilacı kullanan erkekler olması gerekenden daha iyi bir ereksiyon elde edebilir. İlaca bağlı bu erek­siyon zamanla sürekli beklenen standart bir ereksiyona dönüşür. İşte asıl sorun burada başlar, çünkü ilaç alınmadığında azalan ereksiyon beklenen ereksiyonun altında kaldığı için özgüven kaybına neden olabilir. Sertleşme ilacı kullanan erkekler ilacın yokluğunda ereksiyon kaybı yaşa­mamak için bir süre sonra bu tür ilaçlara bağımlı hale gelebilir. Bu nedenle hiçbir er­kek lazım olmadıkça bu tür ilaçlar kullan­mamalı, kullanması gerektiğinde mutlaka doktor kontrolünde kullanmalıdır.

Cinsel hayatımızı nasıl canlandırırız?

SORU:

37 yaşındayım ve sekiz yıldır evliyim. Birkaç yıl öncesine kadar sorunsuz bir evliliğimiz vardı, sonra azalmaya başladı. Son bir yıldır neredeyse ayda bir defa zor oluyor. Eşimin yeniden ilgisini çekebil­mek için ne yapabilirim? Ş.F./Ankara

CEVAP:

Erkeklerde cinsel uyarı her şeyden önce görseldir, yani eşlerinin ya da partnerle­rinin fiziksel olarak nasıl göründüğünden fazlasıyla etkilenirler. Bu nedenle kadın­ların ev gibi özel alanlarında vücut hatla­rını gösteren dar kıyafetler, mini etekler, ipek çoraplar giymeleri, dekolte kıyafetler seçmeleri eşlerinin dikkatini cinselliğe çekmede oldukça etkilidir. Kalçalar ve göğüsler birinci derecede erotik bölgeler­dir, bu bölgelerin öne çıkarıldığı bir salsa dansçısının dik duruşu asla bir erkeğin gözünden kaçmaz. Dans etme, striptiz gibi erotik davranışlar, istekli bakışlar da cinsel isteğin başlamasında önemli bir yer tutar. Bütün bunlara rağmen çifti ilişki­sinde erkeğin ilgisizliği devam ediyorsa derinde başka sorunlar var demektir.

Kalıcı bir iyileşme için ne yapmalıyım?

SORU:

33 yaşında bir gencim. Erken boşalma sorunum var. Bazıları ilaç, sprey gibi seçenekleri önerirken bazıları da cinsel terapi gibi ilaçsız çözümleri öneriyor. Kalıcı bir iyileşme için hangi yolu seçmeliyim? G.E./Yalova

CEVAP:

Erken boşalma en sık karşılaşılan erkek cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel hayatı aktif olan her 10 erkekten neredeyse 7’sinde görülen erken boşalmada önemli olan süre değil, boşalma refleksi üzerin­de istemli denetimin olmamasıdır. Erken boşalma tedavisinde ilaç tedavisi ya da cinsel terapi seçenekleri vardır. İlaç teda­vileri ucuz ve kısa sürede etkili olduğun­dan kısa vadede daha ekonomik gelmekle birlikte kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Cinsel terapi biraz daha sabır ve zaman istemekle birlikte daha kalıcı ve etkili bir yöntem olduğundan uzun vadede rahat etmek isteyenlerin tercihi olmaktadır.