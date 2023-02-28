Lokman Hekim Üniversitesi öğretim elemanları alıyor
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Lokman Hekim Üniversitesi öğretim elemanları alıyor

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Lokman Hekim Üniversitesi öğretim elemanları alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Lokman Hekim Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre Öğretim elemanları alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 13.03.2023 Saat:17:00

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