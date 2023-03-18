Lig bitti mi sayın hocam

Konyaspor deplasmanında Galatasaray resmen şoku yaşadı. Orta sahada Torreira’nın olmaması Okan Buruk’un oyun sistemini fazlasıyla etkiledi. İlk 25 dakikada istenilen performansı ortaya koyamayan Galatasaray’a 31.dakikada Rashica’nın golü nefes aldırdı. 1-0 ile sonuçlanan 45 dakikanın altının çizilmesi gereken bir başka detayı ise Ahmet Oğuz’un, Dubois’ya yaptığı kırmızı kartlık faulün hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile geçiştirilmesiydi.

Eğer Lale Orta’nın elinde cep telefonu ile çekilmiş başka bir açı yoksa pozisyon net kırmızı kart! Kalan maçlarda hakemler Galatasaray’ın pozisyonlarıyla saha dışında, tv başında yakından ilgilenen MHK Başkanı Lale Orta’nın etkisinde kalmazlar inşallah.

İkinci yarıda Galatasaray’da bir rahatlık vardı. İşte bu rahatlık 62.dakikada Soner’in golünü ortaya çıkardı. Disiplinden kopunca Oğulcan ikinci golü attı. Konya’da alınan mağlubiyet gösterdi ki; Galatasaray omurgası için Nelsson, Torreira ve sakatlığından dolayı oynamayan Mertens olmazsa olmazdır. Kulübede oturanlar belli ki çok iyi hazırlanmıyor. Buruk’un takımı Konya’da lig bitmiş şampiyonluk gelmiş rahatlığında oynadığı için kaybetti! Bu mental rahatlık hatta şımarıklığın önlemi alınmalı!