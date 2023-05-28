Kurtuluş arsada değil evlatlarda

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi gayrimenkul projeleri konusunda örnek adımlar attı. Florya’ya yapılacak yatırım öncesinde Kemerburgaz’a yapılacak tesislerin temeli atıldı. Bu durum gelecek adına Galatasaray’a nefes aldıracaktır. Ancak Galatasaray’ın elinde artık Florya sonrası bir kurtarıcı kalmadı.

Borç yükünün her geçen gün arttığını düşünürsek mali kurtuluş olarak görülen Florya projesinin anlamlı hale gelmesi için altyapıda devrim niteliği taşıyacak değişimler yaşanmalı. Aslında inşaat projeleri dışında Galatasaray yönetimi bu konuda da doğru bir adım attı. Adını çok duymasak bile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde altyapı sistemini oturtmak için çabalayan bir isim var: Futbol Akademisi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü Marco Pezzaiuoli!

Alman teknik adam, Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur’un nisan ayı divan kurulu toplantısında yaptığı Gündüz Kılıç Futbol Akademisi sunumunun da baş kahramanı. Çünkü hedeflenen vizyon Almanya, Belçika, Hollanda ve İngiltere sistemlerinin ülkemize uygun hale dönüştürülmesiyle çalışacak. Bu vizyonu ortaya koyma konusunda Pezzaiuoli’nin ciddi katkıları bulunuyor. Tecrübeli altyapı koordinatörü için olumsuz düşüncelere sahip olan isimler de var.

Yıllardır devam eden ego merkezli, kişisel hırslar ve beklentilerle yapılan yorumlara göre şekil alma lüksü artık kalmadı. Pezzaiuoli’nin yaptığı ve yapacağı işler ortadayken onu istemeyenlerin görüşlerinin altını sportif ve bilimsel olarak doldurması gerekiyor. Sevdikleri adamların görev alması ya da kendilerine hakimiyet alanı oluşturma ya da kişilere karşı gövde gösterisi için Pezzaiuoli istenmiyorsa en hafif tabiriyle Galatasaray’ın evlatlarına ayıp ediliyor! Ciddi bir sistem kurma ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Galatasaraylı evlatlarına değer katma şansı boş yorumlara kurban edilmemeli.