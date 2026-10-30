Kripto para borsası Binance’e yönelik siber saldırıda 6,3 milyar dolarlık kayıp yaşandığı öne sürüldü. Borsa para yatırma ve çekme işlemlerini durdururken, Tether dahil bazı kurumlar da destek amacıyla işlemlerini dondurdu. Binance ise tüm zararı karşılayacağını açıkladı.

AA - Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin yürütülen inceleme kapsamında dondurulduğu doğrulanan varlıkların toplam tutarının 2,54 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şirket, önlem amacıyla para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldı.

Binance, kamuoyunda dondurulan varlıkların miktarına ilişkin farklı rakamların, bunlar arasında 1,8 milyar dolarlık tutarın da dolaşımda olduğunun farkında olduklarını belirtti. Şirket, o an itibarıyla doğrulanan toplam tutarın 2,54 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Açıklamada, ekiplerin kolluk kuvvetleri, varlık ihraççıları, blokzincir istihbarat şirketleri ve sektör ortaklarıyla iş birliği içinde ilave varlıkları tespit etme ve dondurma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bu çalışmalar sonucunda toplam tutarın artabileceği belirtilirken, yalnızca doğrulanmış rakamların paylaşılacağı kaydedildi.

“TÜM KAYIPLARI KARŞILAYACAK”

Binance, güvenlik sorununa ilişkin çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Binance, tüm kayıpları karşılayacak.” açıklamasını yaptı. Şirket, incelemenin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir durum değerlendirmesi paylaşılacağını bildirdi.

Binance, daha önce yaptığı açıklamada olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimlerin farkında olduklarını ve konuyu aktif olarak araştırdıklarını duyurmuş, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirtmişti.

“CZ” olarak bilinen Binance kurucu ortağı ve eski üst yöneticisi Changpeng Zhao da X üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ifade etmişti. Olayın Binance'e yönelik bir siber saldırı gibi göründüğünü belirten Zhao, Tether'ın yaklaşık 971 milyon dolar, Circle'ın ise yaklaşık 823 milyon dolar tutarındaki varlığı hızla dondurmasını takdir ettiğini kaydetmişti.

BİNANCE TR: HİZMETLER KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Binance TR ise yaptığı açıklamada, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve platformdaki hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, “Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.