Korku filmi mutlu bitti

Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor karşısına hazırlık maçı kadrosu ile çıktı. Şenol Güneş anlaşılan takımı hâlâ tanımaya çalışıyor. Bir lig beş hazırlık maçı sonrası idealden uzak bir kadro ile sahaya çıkan Beşiktaş maça iki gol yiyerek başladı. Lig arasına sıkışan kupa maçlarında takımlar genelde rotasyon yaparlardı, fakat Dünya Kupası nedeniyle verilen arada bir aydır hedefsiz maçlar yapan takım, bu karşılaşmaya ideal kadrosunu arayan bir görüntü ile çıkmamalıydı.

Kadroda ileri üçlü için bir şey demesek de stopere ilk kez birlikte çıkan Emrecan ve Necip’in ne yapacağını bilmek için alim olmaya gerek yok. İki şok golden sonra Şenol Hoca, Atiba ve Dele’yi oyundan aldı. Bu ikilinin günah keçisi ilan edilir gibi sahadan alınması anlamsızdı.

Tayyip Talha stopere girdi anladık da Necip’in orta sahaya geçip Atiba’nın görevini üstenmesine ne demeli! İlk yarıyı tamamlamadan yerini Gedson’a bırakıp kulübeye dönen dünya yıldızı Dele Alli’nin motivasyonunu düşürmeye ne gerek vardı?

Soyunma odasına 2-0 geride giden Beşiktaş ikinci yarıda devam eden oyuncu değişiklikleri ile özüne döndü. Maçı çevirerek turu geçti.