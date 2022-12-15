II. Dünya Savaşı bitmiş, Almanlar yenilgiyi kabul etmişlerdi…

Çalışan tek fabrika bile yoktu neredeyse…

Mezbahalarda kesebilecekleri hayvan dahi kalmamıştı…

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Bir sohbet anında…

O günleri yaşayan bir Berlinli…

Şansölye Conrad Adenaur’a:

“Molozlar arasında ölmüş at eti yiyenler vardı” dedi…

Şansölye, bunu söyleyen kişiye…

Hüzünlü…

Ve…

İçindeki acıyı haykıran gözlerle bakarken…

Şu ünlü cümlesini kurdu:

“Umarım bir daha İsa bile gelse, tüm yetkiyi tek kişiye verecek kadar aptal olmayız…”.

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Ve… Almanlar 80 yıldır asla öylesine aptal:

Olmadılar…

Ve…

Dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak yollarına devam ediyorlar…

★

Bu arada ben de…

Atina’yı uyarayım:

Fazla kıpraşmayın…

Yoksa…

Atina sokaklarında…

Yemek için:

At eti ararsınız…

★

NOT:

Ey münafık içimizdeki Yunanlı!..

Sakın Asrın Liderine:

“Yahu siz savaş yokken de at eti arıyorsunuz” demeye kalkma…

Kodu mu?

Oturtur valla…

Aynanın gammazlığı

Mevlana, Mesnevi’nin bir yerinde şöyle diyor:

“Bilir misin neden gammaz değildir aynan?..

Kirini pasını silmemişsin de ondan…”.

★

Canlarım…

Ayna sadece ve sadece “temiz, lekesiz” olduğunda doğruyu söyler…

★

Bir önceki aynaya baktığımızda…

Yüzümüzdeki kiri pası silmemişsek eğer…

Ayna bize…

Yüzümüz, gözümüzdeki:

Çapakları…

Pislikleri…

Yemek artıklarını göstermez…

★

Göremeyince…

Yüzümüzün gözümüzün:

Tertemiz olduğunu sanırız…

★

Ey politikacı…

Ve ey gazeteci milleti…

Silin şu aynalarınızı…

Silin…

Ve…

Bırakın:

Biz, bize:

Gammazlasınlar…

Aklıma geldi



Bekir Bozdağ, Hiranur Vakfı istismarı eleştirilerine şöyle cevap verdi:

“Adalet Bakanı her konuda konuşmaz, benim her sözüm yargıyı etkiler…”.

★

El hak doğru?..

Peki…

Adalet Bakanı’nın her sözü:

Yargıyı etkiliyorsa…

Cumhurbaşkanı…

Sayın Bakan’dan daha mı etkisiz ki:

Onun sözlerinin:

Yargıyı etkilemediği kabul ediliyor…

★

Örnekler mi?..

Mesela:

Selahattin Demirtaş için…

Yargılama sürecinde:

Söyledikleri…

★

Mesela…

Osman Kavala için…

Yargılama sürecinde:

Söyledikleri…

Tekerrür…

Yanılabilirim belki ama…

Kuvvetle muhtemel ki…

Gombrich’in:

“Dünya Tarihi” isimli kitabının daha ilk sayfalarında okumuştum…

★

Gombrich zamanı:

“İç içe geçmiş aynalara” benzetiyordu…

★

Orada gördüklerimizin aslında kendimiz olduğunu…

Biz aynanın karşısından ayrılınca:

Onların da gittiğini zannettiğimizi anlatıyordu…

★

Ve şöyle diyordu:

“Biz o aynaların karşısından ayrılınca; sonsuza kadar devam eden ‘zaman’ isimli aynadaki görüntülerin de kaybolduğunu sanıyoruz…

Oysa…

Onlar hep oradalar…”.

★

Ya canlarım…

Zaman işte öyle bir ayna…

Bakmasını bilir…

Gördüklerimizin…

Daha önceleri kendi yaşadıklarımız olduğunu:

Fark edersek…

Yanlışlarımızı da düzeltiriz…

★

Onun için bilge bir kişi:

“Tarih tekerrürden ibarettir” demiş…

Ne diyecekler?..

Pek çok yayın organında yer alan haber şöyle:

★

“Mütevelli Heyeti Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı vakfın kitabında:

Kız çocuklarının 9, erkek çocukların ise 12 yaşında evlendirilebileceği yazıyor…”

★

Bu haber doğruysa…

Ki:

“Doğru” görünüyor…

Zira…

Henüz yalanlanmadı…

★

Ali Erbaş:

Erdoğan ve Bozdağ’ı kandırıyor…

★

Bakalım bu haberden sonra:

Erdoğan ve Bozdağ:

Ne diyecekler?..

Acayip yağacak…

10 Ocak 2023 Salı günü…

Şemsiyelerinizi almadan evden çıkmayın…

Ancak…

Şemsiyelerinizi:

Ters açın…

Çünkü…

★

O gün…

Gökten:

Dolar yağacak…

Doldurun şemsiyelerinizi…

Doldurun…

★

Nereden mi biliyorum?..

Erdoğan’ın müthiş ekonomi danışmanlarından…

Necmettin Batıranel söyledi…

Olur mu?

Milli Eğitin Bakanlığı:

“Kur’an Allah kelamı değildir…”.

“Şeriata karşıyım” diyen Din Kültürü Öğretmeni Cemil Kılıç’ı meslekten ihraç etti…

★

Yerine…

Kuran’ın:

“6, 7 yaşında kız veya erkek çocuğu evlenebilir” diye “ruhsat” verdiğini savunan…

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın atanması:

Fevkalâdenin fevkinde bir:

Atama olur…

Olabilir mi?..

Nisa Suresi 3. Ayet:

Bir erkeğin…

En çok dört kadınla evlenebileceğine:

Cevaz veriyor…

★

Ben:

“Farz mı?..”.

“Vacip mi?..”.

“Ruhsat mı?..”.

Sorularına cevap aramam…

Ancak…

Şunu sormadan da edemem:

★

Baş örtüsü…

Ya da:

Türban takmayan bir hanımefendi…

Şu fotoğrafta gördüğünüz…

Başı örtülü hanımefendi kadar:

Hoşgörülü (Liberal):

Olabilir mi?..

Denerler mi?..

Sabah başyazarı Barlas dedi ki:

“Yaptırımlar, elini vatandaşların cebine sokanları caydıracak kadar şiddetli olmalı…”.

★

Mesela çocukluğumuzda denildiği gibi mi olmalı?..

Yani:

“Asacaksın Taksim Meydanı’nda birkaç kasap, birkaç bakkal, birkaç manav…

Bak bakalım o zaman zam yapabilecekler mi?..”.

★

Ne dersiniz canlarım?..

Denerler mi?..

Günün sorusu

İlahiyatçı değilim…

Ama…

Din konusunda yazmadan önce mutlaka:

Kuran’da araştırırım…

★

Kutsal kitapta da pek çok ayette:

“Hiç düşünmez misiniz?..”.

“Hiç akıl yormaz mısınız?..”

“Hiç görmez misiniz?..” gibi…

İnananların:

“Sorgulamalarını” emreden uyarılar geçiyor…

★

Peki…

Buna rağmen…

Eğer bir Müslüman:

Kuran’daki bütün ayetlerin…

Müçtehitlerin yorumladıkları gibi olduğunu sorgularsa:

Günaha girer mi?..