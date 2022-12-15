Memduh Bayraktaroğlu
15 Aralık 2022

Kodu mu oturtur…

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

II. Dünya Savaşı bitmiş, Almanlar yenilgiyi kabul etmişlerdi…

Çalışan tek fabrika bile yoktu neredeyse…

Mezbahalarda kesebilecekleri hayvan dahi kalmamıştı

Bir sohbet anında…

O günleri yaşayan bir Berlinli…

Şansölye Conrad Adenaur’a:

“Molozlar arasında ölmüş at eti yiyenler vardı” dedi…

Şansölye, bunu söyleyen kişiye

Hüzünlü…

Ve…

İçindeki acıyı haykıran gözlerle bakarken

Şu ünlü cümlesini kurdu:

“Umarım bir daha İsa bile gelse, tüm yetkiyi tek kişiye verecek kadar aptal olmayız…”.

Ve… Almanlar 80 yıldır asla öylesine aptal:

Olmadılar…

Ve…

Dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak yollarına devam ediyorlar…

Bu arada ben de…

Atina’yı uyarayım:

Fazla kıpraşmayın…

Yoksa…

Atina sokaklarında…

Yemek için:

At eti ararsınız…

NOT:

Ey münafık içimizdeki Yunanlı!..

Sakın Asrın Liderine:

“Yahu siz savaş yokken de at eti arıyorsunuz” demeye kalkma

Kodu mu?

Oturtur valla…

Aynanın gammazlığı

Mevlana, Mesnevi’nin bir yerinde şöyle diyor:

“Bilir misin neden gammaz değildir aynan?..

Kirini pasını silmemişsin de ondan…”.

Canlarım…

Ayna sadece ve sadece “temiz, lekesiz” olduğunda doğruyu söyler…

Bir önceki aynaya baktığımızda…

Yüzümüzdeki kiri pası silmemişsek eğer…

Ayna bize…

Yüzümüz, gözümüzdeki:

Çapakları…

Pislikleri…

Yemek artıklarını göstermez…

Mevlana

Göremeyince…

Yüzümüzün gözümüzün:

Tertemiz olduğunu sanırız…

Ey politikacı

Ve ey gazeteci milleti

Silin şu aynalarınızı

Silin…

Ve…

Bırakın:

Biz, bize:

Gammazlasınlar…

Aklıma geldi

Bekir Bozdağ, Hiranur Vakfı istismarı eleştirilerine şöyle cevap verdi:

“Adalet Bakanı her konuda konuşmaz, benim her sözüm yargıyı etkiler…”.

El hak doğru?..

Peki…

Adalet Bakanı’nın her sözü:

Yargıyı etkiliyorsa…

Cumhurbaşkanı…

Sayın Bakan’dan daha mı etkisiz ki:

Onun sözlerinin:

Yargıyı etkilemediği kabul ediliyor…

Demirtaş

Örnekler mi?..

Mesela:

Selahattin Demirtaş için…

Yargılama sürecinde:

Söyledikleri…

Kavala

Mesela…

Osman Kavala için…

Yargılama sürecinde:

Söyledikleri…

Tekerrür…

Yanılabilirim belki ama…

Kuvvetle muhtemel ki…

Gombrich’in:

“Dünya Tarihi” isimli kitabının daha ilk sayfalarında okumuştum…

Gombrich zamanı:

“İç içe geçmiş aynalara” benzetiyordu…

Orada gördüklerimizin aslında kendimiz olduğunu…

Biz aynanın karşısından ayrılınca:

Onların da gittiğini zannettiğimizi anlatıyordu…

Ve şöyle diyordu:

“Biz o aynaların karşısından ayrılınca; sonsuza kadar devam eden ‘zaman’ isimli aynadaki görüntülerin de kaybolduğunu sanıyoruz…

Oysa…

Onlar hep oradalar…”.

Ya canlarım…

Zaman işte öyle bir ayna…

Bakmasını bilir…

Gördüklerimizin…

Daha önceleri kendi yaşadıklarımız olduğunu:

Fark edersek…

Yanlışlarımızı da düzeltiriz…

Onun için bilge bir kişi:

“Tarih tekerrürden ibarettir” demiş…

Ne diyecekler?..

Pek çok yayın organında yer alan haber şöyle:

“Mütevelli Heyeti Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı vakfın kitabında:

Kız çocuklarının 9, erkek çocukların ise 12 yaşında evlendirilebileceği yazıyor…”

Bu haber doğruysa…

Ki:

“Doğru” görünüyor…

Zira…

Henüz yalanlanmadı…

Ali Erbaş

Ali Erbaş:

Erdoğan ve Bozdağ’ı kandırıyor…

Bakalım bu haberden sonra:

Erdoğan ve Bozdağ:

Ne diyecekler?..

Acayip yağacak…

10 Ocak 2023 Salı günü…

Şemsiyelerinizi almadan evden çıkmayın…

Ancak…

Şemsiyelerinizi:

Ters açın…

Çünkü…

Batıranel

O gün…

Gökten:

Dolar yağacak…

Doldurun şemsiyelerinizi…

Doldurun…

Nereden mi biliyorum?..

Erdoğan’ın müthiş ekonomi danışmanlarından…

Necmettin Batıranel söyledi…

Olur mu?

Milli Eğitin Bakanlığı:

“Kur’an Allah kelamı değildir…”.

“Şeriata karşıyım” diyen Din Kültürü Öğretmeni Cemil Kılıç’ı meslekten ihraç etti…

Cemil Kılıç

Yerine…

Kuran’ın:

6, 7 yaşında kız veya erkek çocuğu evlenebilir” diye “ruhsat” verdiğini savunan…

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın atanması:

Fevkalâdenin fevkinde bir:

Atama olur…

Olabilir mi?..

Nisa Suresi 3. Ayet:

Bir erkeğin…

En çok dört kadınla evlenebileceğine:

Cevaz veriyor…

Ben:

“Farz mı?..”.

“Vacip mi?..”.

“Ruhsat mı?..”.

Sorularına cevap aramam…

Ancak…

Şunu sormadan da edemem:

Baş örtüsü…

Ya da:

Türban takmayan bir hanımefendi…

Şu fotoğrafta gördüğünüz…

Başı örtülü hanımefendi kadar:

Hoşgörülü (Liberal):

Olabilir mi?..

Denerler mi?..

Sabah başyazarı Barlas dedi ki:

“Yaptırımlar, elini vatandaşların cebine sokanları caydıracak kadar şiddetli olmalı…”.

Mesela çocukluğumuzda denildiği gibi mi olmalı?..

Yani:

“Asacaksın Taksim Meydanı’nda birkaç kasap, birkaç bakkal, birkaç manav…

Bak bakalım o zaman zam yapabilecekler mi?..”.

Ne dersiniz canlarım?..

Denerler mi?..

Günün sorusu

İlahiyatçı değilim…

Ama…

Din konusunda yazmadan önce mutlaka:

Kuran’da araştırırım…

Kutsal kitapta da pek çok ayette:

“Hiç düşünmez misiniz?..”.

“Hiç akıl yormaz mısınız?..”

“Hiç görmez misiniz?..” gibi…

İnananların:

“Sorgulamalarını” emreden uyarılar geçiyor…

Peki…

Buna rağmen…

Eğer bir Müslüman:

Kuran’daki bütün ayetlerin

Müçtehitlerin yorumladıkları gibi olduğunu sorgularsa:

Günaha girer mi?..

Yazarlar
Kodu mu oturtur…
Memduh Bayraktaroğlu