Kodu mu oturtur…
II. Dünya Savaşı bitmiş, Almanlar yenilgiyi kabul etmişlerdi…
Çalışan tek fabrika bile yoktu neredeyse…
Mezbahalarda kesebilecekleri hayvan dahi kalmamıştı…
★
Bir sohbet anında…
O günleri yaşayan bir Berlinli…
Şansölye Conrad Adenaur’a:
“Molozlar arasında ölmüş at eti yiyenler vardı” dedi…
Şansölye, bunu söyleyen kişiye…
Hüzünlü…
Ve…
İçindeki acıyı haykıran gözlerle bakarken…
Şu ünlü cümlesini kurdu:
“Umarım bir daha İsa bile gelse, tüm yetkiyi tek kişiye verecek kadar aptal olmayız…”.
★
Ve… Almanlar 80 yıldır asla öylesine aptal:
Olmadılar…
Ve…
Dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak yollarına devam ediyorlar…
★
Bu arada ben de…
Atina’yı uyarayım:
Fazla kıpraşmayın…
Yoksa…
Atina sokaklarında…
Yemek için:
At eti ararsınız…
★
NOT:
Ey münafık içimizdeki Yunanlı!..
Sakın Asrın Liderine:
“Yahu siz savaş yokken de at eti arıyorsunuz” demeye kalkma…
Kodu mu?
Oturtur valla…
Aynanın gammazlığı
Mevlana, Mesnevi’nin bir yerinde şöyle diyor:
“Bilir misin neden gammaz değildir aynan?..
Kirini pasını silmemişsin de ondan…”.
★
Canlarım…
Ayna sadece ve sadece “temiz, lekesiz” olduğunda doğruyu söyler…
★
Bir önceki aynaya baktığımızda…
Yüzümüzdeki kiri pası silmemişsek eğer…
Ayna bize…
Yüzümüz, gözümüzdeki:
Çapakları…
Pislikleri…
Yemek artıklarını göstermez…
★
Göremeyince…
Yüzümüzün gözümüzün:
Tertemiz olduğunu sanırız…
★
Ey politikacı…
Ve ey gazeteci milleti…
Silin şu aynalarınızı…
Silin…
Ve…
Bırakın:
Biz, bize:
Gammazlasınlar…
Aklıma geldi
Bekir Bozdağ, Hiranur Vakfı istismarı eleştirilerine şöyle cevap verdi:
“Adalet Bakanı her konuda konuşmaz, benim her sözüm yargıyı etkiler…”.
★
El hak doğru?..
Peki…
Adalet Bakanı’nın her sözü:
Yargıyı etkiliyorsa…
Cumhurbaşkanı…
Sayın Bakan’dan daha mı etkisiz ki:
Onun sözlerinin:
Yargıyı etkilemediği kabul ediliyor…
★
Örnekler mi?..
Mesela:
Selahattin Demirtaş için…
Yargılama sürecinde:
Söyledikleri…
★
Mesela…
Osman Kavala için…
Yargılama sürecinde:
Söyledikleri…
Tekerrür…
Yanılabilirim belki ama…
Kuvvetle muhtemel ki…
Gombrich’in:
“Dünya Tarihi” isimli kitabının daha ilk sayfalarında okumuştum…
★
Gombrich zamanı:
“İç içe geçmiş aynalara” benzetiyordu…
★
Orada gördüklerimizin aslında kendimiz olduğunu…
Biz aynanın karşısından ayrılınca:
Onların da gittiğini zannettiğimizi anlatıyordu…
★
Ve şöyle diyordu:
“Biz o aynaların karşısından ayrılınca; sonsuza kadar devam eden ‘zaman’ isimli aynadaki görüntülerin de kaybolduğunu sanıyoruz…
Oysa…
Onlar hep oradalar…”.
★
Ya canlarım…
Zaman işte öyle bir ayna…
Bakmasını bilir…
Gördüklerimizin…
Daha önceleri kendi yaşadıklarımız olduğunu:
Fark edersek…
Yanlışlarımızı da düzeltiriz…
★
Onun için bilge bir kişi:
“Tarih tekerrürden ibarettir” demiş…
Ne diyecekler?..
Pek çok yayın organında yer alan haber şöyle:
★
“Mütevelli Heyeti Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı vakfın kitabında:
Kız çocuklarının 9, erkek çocukların ise 12 yaşında evlendirilebileceği yazıyor…”
★
Bu haber doğruysa…
Ki:
“Doğru” görünüyor…
Zira…
Henüz yalanlanmadı…
★
Ali Erbaş:
Erdoğan ve Bozdağ’ı kandırıyor…
★
Bakalım bu haberden sonra:
Erdoğan ve Bozdağ:
Ne diyecekler?..
Acayip yağacak…
10 Ocak 2023 Salı günü…
Şemsiyelerinizi almadan evden çıkmayın…
Ancak…
Şemsiyelerinizi:
Ters açın…
Çünkü…
★
O gün…
Gökten:
Dolar yağacak…
Doldurun şemsiyelerinizi…
Doldurun…
★
Nereden mi biliyorum?..
Erdoğan’ın müthiş ekonomi danışmanlarından…
Necmettin Batıranel söyledi…
Olur mu?
Milli Eğitin Bakanlığı:
“Kur’an Allah kelamı değildir…”.
“Şeriata karşıyım” diyen Din Kültürü Öğretmeni Cemil Kılıç’ı meslekten ihraç etti…
★
Yerine…
Kuran’ın:
“6, 7 yaşında kız veya erkek çocuğu evlenebilir” diye “ruhsat” verdiğini savunan…
Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın atanması:
Fevkalâdenin fevkinde bir:
Atama olur…
Olabilir mi?..
Nisa Suresi 3. Ayet:
Bir erkeğin…
En çok dört kadınla evlenebileceğine:
Cevaz veriyor…
★
Ben:
“Farz mı?..”.
“Vacip mi?..”.
“Ruhsat mı?..”.
Sorularına cevap aramam…
Ancak…
Şunu sormadan da edemem:
★
Baş örtüsü…
Ya da:
Türban takmayan bir hanımefendi…
Şu fotoğrafta gördüğünüz…
Başı örtülü hanımefendi kadar:
Hoşgörülü (Liberal):
Olabilir mi?..
Denerler mi?..
Sabah başyazarı Barlas dedi ki:
“Yaptırımlar, elini vatandaşların cebine sokanları caydıracak kadar şiddetli olmalı…”.
★
Mesela çocukluğumuzda denildiği gibi mi olmalı?..
Yani:
“Asacaksın Taksim Meydanı’nda birkaç kasap, birkaç bakkal, birkaç manav…
Bak bakalım o zaman zam yapabilecekler mi?..”.
★
Ne dersiniz canlarım?..
Denerler mi?..
Günün sorusu
İlahiyatçı değilim…
Ama…
Din konusunda yazmadan önce mutlaka:
Kuran’da araştırırım…
★
Kutsal kitapta da pek çok ayette:
“Hiç düşünmez misiniz?..”.
“Hiç akıl yormaz mısınız?..”
“Hiç görmez misiniz?..” gibi…
İnananların:
“Sorgulamalarını” emreden uyarılar geçiyor…
★
Peki…
Buna rağmen…
Eğer bir Müslüman:
Kuran’daki bütün ayetlerin…
Müçtehitlerin yorumladıkları gibi olduğunu sorgularsa:
Günaha girer mi?..