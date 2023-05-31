Kıssadan hisse ola ey çakallar!..

Aç kalınca…

Kasabaya inmiş:

Çakalın biri…

Sütçünün süt çanağını devirmiş…

İçmiş sütünü…

Fırıncının tezgâhına dalmış…

Kapmış ekmeğini…

Kasabın vitrininden…

Kocaman bir but kapıp çalmış…

Ve kaçmaya başlamış…

★

Takılmış peşine önce sütçünün köpeği…

Onu izlemiş fırıncınınki…

Arkalarında kasabın iti…

★

Çakal önde, diğer üç köpek peşinde…

Bu koşuşturma…

Çekmiş:

Kırtasiyecinin köpeğinin dikkatini…

O da düşmüş peşlerine…

★

Bir süre sonra…

Yorulmuş sütçünün köpeği…

Bırakmış çakalın peşini…

Bir müddet daha geçince aradan:

Bırakmış takibi fırıncınınki…

Tam çıkacakken kasabadan…

Ümidi kesmiş kasabın iti…

Ama…

★

Çakalı kovalamaya devam etmiş kırtasiyecininki…

Bir süre sonra çakalın kesilmiş nefesi…

Durmuş, dönmüş Kırtasiyecinin köpeğine yüzünü…

Öfkeyle:

“Yahu arkadaş” demiş… “Sütçünün sütünü içtim köpeğini saldı peşime… Fırıncının ekmeğini çaldım o da kendi köpeğini vurdu peşime… Kasap ta haklı zira onun da etini aldım vitrinden… Onlar bile bıraktı da peşimi; lan ben kırtasiyeciye ne yaptım ki saldı peşime itini?..”.

★

İki gündür bana:

Vuran…

Saldıran…

Fotoğrafımı yayınlayıp hedef gösteren çakallar!..

Beni ille de benzetecekseniz bir köpeğe…

Yardımcı olayım size…

Ben bu kıssadaki:

Kırtasiyecinin köpeğiyim…

Sadece:

Sahibimin hakkını korumuyor…

Hak, hukuk, adaletin peşinde koşuyorum yani…

★

İktidardan zarar görmedim…

Kişisel çıkar peşinde de koşmuyorum:

Sizler gibi…

★

Sütçünün…

Fırıncının…

Kasabın çalınan alın terini korumak için kovalıyorum sizleri…

★

Yani…

Sahte videolarla kazanılan seçimin zafer sarhoşluğunu yaşamıyorum…

Bana zarar vermeniz şart değil:

Sizinle mücadele etmek için:

Sizlerle devam eden kavgam:

En az 45 milyona verdiğiniz zararın suçlusu olduğunuz için…

Hakaret etme

İki farklı seçmen var:

Birinci tür:

Hayatı:

Yemek…

İçmek…

Üremek olarak kabul ediyor…

Nefes almayı:

Yaşamak zannediyor…

Üç otuz parayla geçinebiliyor…

★

İkinci tip seçmen ise hayatı:

Tat alarak yaşamak…

Yaşatmak…

Öğrenmek…

Öğretmek…

Üretmek…

Ve (Sanat başta olmak üzere…).

Tüketmek olarak kabul ediyor…

★

İkinci tip seçmenin, birinci tür seçmeni eleştirmesi:

Ayıp da değil…

Suç da değil…

Saygısızlık da değil…

Çünkü…

★

İkinci tip seçmeni de…

Birinci tür seçmenin tercih ettiği:

Liyakatsiz politikacılar yönetiyor…

Ve tabii ki:

İkinci tip seçmen:

Huzursuz oluyor…

★

Ey, “Gereğini yerine getirmekle görevlendirilen” Bencil hesapçı gazeteci!..

İkinci tip seçmene hakaret etmekten:

Vazgeç…

Görmek lâzım

Erdoğan’ın ekonomi yönetimindeki en büyük şanslarından biri:

Bazı ekonomistlerin uçuk/kaçık tahminleri…

★

Evet…

Erdoğan, TCMB üzerinde:

Olmaması gerektiği kadar etkin…

Evet…

Erdoğan’ın “ben ekonomistim” inadı hem MB kaynaklarını tüketti…

Hem enflasyonu çıldırttı…

Ama…

★

Kabul edelim ki…

Ekonomide…

Faizde…

Ve kurlarda…

Bazı ekonomist veya ekonomi sayfası yazarı arkadaşlarımızın abarttığı çılgınlık olmadı…

★

Ve canlarım…

Ekonomistlerin yanılgısı:

Erdoğan’ın işine yaradı…

Beklentilerdeki abartı:

Erdoğan’ı rahatlattı…

★

Peki…

Seçimden sonra döviz kurlarının çıldıracağını savunan arkadaşlar külliyen yanılmış olabilirler mi?..

Bu soruya cevap verebilmem için…

Bakanlar Kurulu’nu görmem lâzım…

İstikrar için

Sanırım, ekonomiyle yakından ilgilenen herkesin cevabını merak ettiği soru şu:

Devalüasyon olur mu?..

★

Erdoğan, Mehmet Şimşek’le çalışacaksa olur…

Çünkü…

2023 yılı ilk dört ayında toplam 44 milyar dolar dış ticaret açığı veren ekonominin kesinlikle:

İstikrar (Durgunluk) programına ihtiyacı var…

Haliyle:

Cari açık değil…

Cari fazla vermek hedeflenebilir…

★

Bu da demektir ki:

Hem devalüasyon olacak…

Hem de faizler yükselecek…

Zira:

★

Büyük bir devalüasyon…

Ve…

Faiz artışı olmadan:

İstikrar programı uygulanamaz…

Sevmek ve sevilmek

Kimi çiçeği sever…

Kimi böceği…

Kimi taşı sever…

Kimi toprağı…

Kimi denizi sever…

Kimi karı…

Kimi elmayı sever…

Kimi narı…

★

Ama…

Nazım’ın dediği gibidir…

“Sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevecek değildir…”.

★

Demek istemem o ki:

Bu sevgi eyleminde seven taraf:

İnsandır…

Diğer canlı/cansız her şey ise:

Sadece sevilendir…

★

Yani…

Sadece insan:

Kendisinden başka bir varlığı sevebilir…

★

Sevilen…

Ama sevmeyen biri ise…

İnsan değil:

Böcektir…

Ottur…

Kim sıfırladı?

Çok severim Volkan Konak’ı…

Sesi, yorumu ve şiir okuma tarzı beni çok keyiflendirir…

★

Ve…

Volkan:

Az sayıda Küresel sanatçımızdan biridir…

Ama…

Almanya’dan vize için:

İki kez ret almış…

★

Haklı olarak şöyle diyor:

“Türkiye’ye giriş yapan, sayısı belli olmayan ne olduğu belirsiz kişilere vatandaşlık verildiğinden, artık Avrupa’ya bile vize alamıyoruz…”.

★

Bir devletin saygınlığı:

Pasaportu…

Ve…

Parasıdır…

★

Bir ülkenin:

Pasaportu…

Ve…

Parası helvacı kağıdından farksız ise:

O ülkenin uluslararasında saygınlığı:

“Sıfırlanmış” demektir…

Zorlamayacak gibi

ABD’de nisan ayı için açıklanan yıllık enflasyon oranı:

Yüzde 4,9…

Aylık enflasyon oranı:

Yüzde 0,4…

★

2023 yılı enflasyon hedefi:

Yüzde 2…

Yani…

ABD nisan ayı enflasyon oranı ortalamasıyla…

Yıllık enflasyon hedefini:

Tutturabilir…

★

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva…

ABD’de enflasyonun yıllık yüzde 2 hedefine düşürülmesi için…

Uzun bir süre daha:

Sıkı para politikası uygulamasının devam edebileceğine dikkat çekti…

Yani:

Faiz oranlarının daha uzun süre…

Ve…

Biraz daha yüksek seyredeceğini söyledi…

★

Bu durumda…

TCMB’nin politika faizini ısrarla düşük tutma ihtimali var mı?..

★

Kaldı ki…

Bankalar arası piyasalarda TL mevduat faizi çoktan yıllık %40’ı buldu…

Bazı özel bankalarda geçti bile…

★

Buna rağmen MB’nın bankalara %8.5 yıllık faizle borç vermesi:

Fukara halkın rızkını çalmak olmaz mı?..

★

Tahminim o ki:

Erdoğan, MB politika faizi oranlarını 8.5%’ta tutmak için…

MB Başkanlığını zorlamayacak…