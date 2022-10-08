Kırım Köprüsü’nde bir anda alevler yükseldi

İşgal altındaki Kırım yarımadası ile Rusya arasındaki tek geçiş noktası olan Kerch Köprüsünde bugün sabah erken saatlerde büyük bir patlama meydana geldi. Zelenski’nin danışmanı Podolyak, olayı Kırım. Köprü. Başlangıç sözleriyle duyurdu.

UKRAYNA’NIN AÇIKLAMALARI

Kırım yarımadası ile Rusya arasındaki bağlantıyı sağlayan Kerch Köprüsünde yerel saatle bu sabah meydana gelen patlama sonrasında köprünün yol bölümünde çökme, demiryolu bölümündeki bazı tren vagonlarında yangın meydana geldi. Köprüdeki trafik askıya alınırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskinin danışmanı Mykhailo Podolyak köprüdeki patlamayla ilgili Kırım, köprü, başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna’ya iade edilmeli, Rusya tarafından işgal edilen her şey kovulmalıdır ifadelerini kullandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SSU) ise sosyal medya hesabından köprünün yıkılmış fotoğrafını paylaşarak Şafak söküyor, Köprü güzelce yanıyor ifadelerini kullandı.

RUSYA NE DİYOR?

Kremlin Sarayının resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Vladimir Putinin Kerch Köprü patlamasıyla ilgili acil durum talimatı verdiği açıklandı. Açıklamada Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’ndeki acil durumla ilgili olarak Başbakan Mihail Mişustin, Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin, Acil Durum (EMERCOM) Bakanı Alexander Kurenkov ve Ulaştırma Bakanlığı Vitaly Savelyev’in yanı sıra güvenlik güçleri başkanlarından bilgi aldı denildi.

Putin’in Başbakan Mişuştine olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması için Krasnodar Bölgesi ve Kırım başkanlarını, Ulusal Muhafızlar, FSB ve İçişleri Bakanlığı yetkililerini de içeren hükümet komisyonu kurulması talimatını verdiği vurgulandı. Kremlin açıklamasında Ulaştırma Bakanı Savelyev ile EMERCOM Başkanı Kurenkovun olay yerine gittiği belirtildi. (DHA)