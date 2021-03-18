Kılıçdaroğlu’ndan ‘HDP’ açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruya tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı’nın açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruyla ilgili olarak şunları söyledi:

– İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar.

BİZİM DE PARTİMİZ KAPATILDI

– Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız. Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak, özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak, insana saygı duymak demektir.