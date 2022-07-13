Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve FOX TV…

Dün sabah gazetelerimi alıp eve dönerken karşılaştığım bir beyefendi, “Barış Bey, bugünkü yazınızı okudum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili tespitlerinize katılıyorum. Ekrem Bey bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi. İmamoğlu’nun sele rağmen Fethiye’ye tatile gitmesini yanlış bulduğunu belirten ve emekli astsubay olduğunu öğrendiğim okurum, “Tatil bu kadar mı acildi?” diyerek tepkisini sürdürdü.

Tepkiler bununla sınırlı değildi.

Gerek mail adresime gerek telefonuma gerekse sosyal medyadaki hesaplarıma gelen yorumlar da benzer nitelikteydi. Mesajlardan sadece bir tanesi İmamoğlu’na destek veriyordu. Onu da TV 100’deki programda okudum. İmamoğlu’nu eleştirmemin CHP’ye zarar verdiğini iddia eden izleyicimizin beni bir gün anlayacağını umut ediyorum.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN…

O izleyicimize cep telefonumu bir günlüğüne verebilsem ve gelen telefonları dinletebilme şansım olsaydı keşke… Yazının ardından, CHP’nin eski belediye başkanları, eski milletvekilleri, mevcut kadın ve gençlik kolları başkanlarından onlarca telefon geldi. Neredeyse tamamı, Ekrem İmamoğlu’nun yağan yağmura ve sele rağmen tatile gitmesinin doğru olmadığını üstüne basa basa söylediler.

Gazetecinin görevi, iktidarı denetlemek, kamu yöneticilerine de ayna tutmaktır! KORKUSUZ’daki köşemde ve katıldığım TV programlarında bunu yapmaya çalışıyorum. Yanlış gördüğüm bir şeyi eleştiriyor doğru olduğunu düşündüğüm bir eylemi de destekliyorum.

AKP iktidarı Türkiye’nin tüm ayarlarını bozduğu için, artık hiç kimse eleştirilmek istenmiyor. Bu AKP’nin yarattığı bir kültürdür! AKP bu bağlamda tüm kişi ve kurumları kendisine benzetmeyi başarmıştır.

Bunları neden anlatıyorum?

FOX TV’ye büyük haksızlık…

Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bülteninin yapımcısı FOX TV, İmamoğlu’nun tatile gitmesini eleştirdi diye adeta linç edildi. Komplo teorileri havada uçuştu. FOX TV’nin İmamoğlu’na operasyon çektiği bile söylendi.

İçi boş, aslı astarı olmayan sözlerdi bunlar.

FOX TV’nin tek ‘günahı’ İmamoğlu’nu eleştirmekti!

Vay efendim, FOX TV, nasıl olur da İmamoğlu’nu eleştirirmiş…

Bunu söyleyenler, FOX TV’nin ne yapmasını bekliyordu acaba?

İmamoğlu’nun şakşakçısı olmasını mı?

“İyi yaptın başkan, sel varken tatile gitmek hakkındır tabii ki…’’ diyerek yalakalık yapmasını mı?

FOX TV, her medya kuruluşunun yapması gerekeni yaptı. Saygı ve nezaket ölçütleri içinde İmamoğlu’nun tatile gitmesinin yanlış olduğunu söyledi. Keşke; muhalif TV’ler de bu konuda mesleki ilkelere bağlı kalmayı başarabilseydi.

BU İLK DEĞİL Kİ…

FOX TV, İmamoğlu kayak tatiline gittiğinde de benzer eleştirileri dile getirmişti. İmamoğlu’nun aşırı yağış varken Bodrum’a gitmesi de İngiliz Büyükelçi ile yediği yemeği basından gizlemesi de FOX’un eleştirdiği tutumlardı.

Keza; aynı FOX TV, İmamoğlu’nun hem ilk hem de ikinci seçiminde sabahlara kadar yayın yapmış, Anadolu Ajansı’nın veri akışını durdurmasına rağmen kendi kaynaklarını devreye sokarak İmamoğlu’nun kazandığını ilan etmişti. Bu, tarihi bir hamleydi!

FOX TV o zamanda mı operasyon çekiyordu!

MEDYA GÖREVİNİ YAPIYOR!

Biz AKP’nin medyaya bakışı ve anlayışından kurtulmaya çalışırken, aynı anlayışın bu kez farklı iktidar odaklarında yeşermeye başladığını görüyoruz. Doğrusu bu durum beni bir gazeteci olarak ürkütüyor.

“FOX TV operasyon çekiyor” diyenler AKP’nin ağır baskısı altında yayın yapan ve her daim RTÜK’ün radarında olan kanala çok büyük bir haksızlık yapıyor.

FOX TV, gördüğünü aktarıyor



FOX TV, kendi gelirleriyle ayakta duran, kamudan ihale almayan, parti içi siyasi çekişmelerin tarafı olmayan, uluslararası denetime tabi bir yayın kuruluşudur. Dolayısıyla, hiçbir partinin arka bahçesi değildir. Deneyimli gazeteci Doğan Şentürk yönetimindeki FOX TV, haberciliğin hakkını veren yayıncılık çizgisiyle, Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bültenini yayınlayan ve ‘güven eşiği’ yüksekte bulunan bir kuruluştur.

ELEŞTİRİYE ALIŞIN…

Tek geliri aldığı reklam ücreti olan FOX’un demokratik bir eleştirisine bile tahammül edememek ve FOX’u anlamını bile bilmedikleri ‘operasyon çekiyor’ kavramıyla itham etmek, aslında ‘eleştiriye tahammülsüzlüğün’’ ifadesidir.

Biz bu kafadan çok çektik…

Bu kafaları artık terk edin…

İZLEYİCİYİ KANDIRMAK…

Bağımsız tarafsız gazetecilerin, ‘majestelerinin gazetecileri’ gibi davranmasını da beklemeyin. İmamoğlu’nun yağmur ve sel varken tatile gitmesi siyasi bir skandaldır! FOX ne yapsaydı; bu haberi ‘’gizlese’’ ve izleyicisini hiçbir şey yokmuş ve hayat normal akıyormuş gibi ‘’kandırsa’’ mıydı?

Bunu yapmak izleyiciye karşı haksızlık olmaz mıydı?

İmamoğlu’nun yanlışını eleştirmek yerine, FOX TV’nin yaptığı haberin arkasında ‘bit yeniği’ arayanlar bu soruya ellerini vicdanlarına koyarak cevap versinler.

Kılıçdaroğlu devleti yönetmeye hazırlanıyor

Bugün aslında size, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik hazırlıklarından ayrıntılı olarak bahsetmeyi planlıyordum. Ancak; FOX TV’deki meslektaşlarımıza yönelik haksızlığın sürdüğünü görünce, tavrımı ortaya koymak istedim.

Sayfadaki yerim bittiği için, bugün size Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarından kısaca bahsedebileceğim…

Ki; yeri gelmişken, Kılıçdaroğlu’nun da zaman zaman FOX TV’nin ağır eleştirilerine maruz kaldığını söyleyeyim. Keza; Meral Akşener’in de…

MASA KALABALIK…

Kılıçdaroğlu, şu sıralar ‘’Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde’’ ilk üç ayda nelerin yapılması gerektiği üzerine çalışıyor. Masasında büyükelçilerin görev sürelerinin düzenlemesi ve emeklilik yaşlarının uzatılmasından, Mavi Vatan, Suriye ve Kıbrıs’a dair onlarca dosya var.

CHP lideri, aynı zamanda eğitim – öğretim konularına da yoğunlaşıyor. Önümüzdeki günlerde ise emekli bürokratlar, emekli valiler ve emekli emniyet müdürleriyle görüşmeyi ve güvenlik konularında fikir alışverişi yapmayı planlıyor.

Kısacası; Kılıçdaroğlu devleti yönetmeye hazırlanıyor.