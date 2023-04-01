Kaybedecekleri çok şey var!

O kadar suni bir gündeme çekildi ki futbol, kaç kişinin içinde derbi heyecanı kalmıştır bilmiyorum. Beşiktaş yönetimi, hükmen maçların puan hesabını derbi konsantrasyonundan önde tuttu sanki. Fenerbahçe derbisini, heyecanını unutmuşlar gibi…

Böyle bir ortamda oynanacak kritik maç. Şampiyonluğu bırakın biri için ikincilik diğeri için üçüncülük elden kaçabilir. Dilerim Şenol Güneş, derbi konsantrasyonunu kaybetmemiş olsun.

Hoş onun da Kadıköy’de lig maçlarında galibiyeti yok ya bu ilk olur mu acaba? Beşiktaş hücum hattı rakip savunmayı ne kadar zorlayabilecek, savunma dizilişi Valencia’yı ne kadar durdurabilecek?

Fenerbahçe, derbiye daha bir odaklanmış görünüyor. Ancak sakatlıklar Fenerbahçe’nin oyun kalitesini ne kadar etkileyecek, hep birlikte göreceğiz.

İki usta hocanın, Jesus ve Güneş’in dansı, beraberliğe daha yakın bence çünkü kaybedecekleri daha çok. Her şeye rağmen bu derbi iki takım açısından da kırılma maçı anlamı taşıyor. Kaybeden, sezonu da bitirecek gibi görünüyor.