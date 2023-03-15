Kasket sahibini arıyor

Trabzonspor’da Avrupa ve Süper Lig’de yaşanan büyük hezimetin ardından Adana Demirspor karşısında alınan muhteşem galibiyetten çok, boştaki başkanlık ve teknik direktörlük koltukları konuşuluyor. Bu kadar borç batağının olduğu yerde başkanlık için şimdilik fazla talep yok. Ertuğrul Doğan, başkanlık için yalnız kalmış gibi. Listesini de büyük ölçüde belirlemiş ve göreve hazır. Ne kadar büyük bir yükün altına gireceğini de biliyor. Birinci ‘kasket’ sahibini buldu sanki…

Teknik direktörlük için ise aday çok gibi gözükse de öncelikle yarım sezon için kimsenin gelmeye niyeti yok. Bir taraftan baktığımızda haklılar da tabii. Yani bu enkazı kaldırmak için kimse elini taşın altına koymak istemiyor. Zaten Ertuğrul Doğan ve mevcut yönetimin yabancı hocaya sıcak bakmadıkları da biliniyor. Gerrard ismiyle biraz heyecanlanmıştık ama onun da reklam çekimleri için geldiğini öğrenince ibre yeniden yerli hocalara döndü. Tabii ki kasket çok önemli. Şu sıralar Trabzon sokaklarında kasket takarak gezen ve eskiden Trabzonspor’u çalıştırmış hocalarda olduğunu biliyoruz.

Öncelikli hedef Trabzonspor’u sezon sonuna kadar götürecek bir teknik adam. Sağ olsun Abdullah Avcı ve ekibi Avrupa ve Süper Lig için umut bırakmadan gittiler. Kala kala bir tek Türkiye Kupası kaldı. Yarım sezonluğuna da olsa gelecek olan hoca da büyük bir sorumluluğun altına girecek. O bir şekilde bulunur ve Trabzonspor gibi büyük bir camia hocasız kalmaz. Esas mesele kalıcı hocanın kim olacağı. Yani yeni kasketi kim takacak? Bunu Başkanlık seçiminden sonra göreceğiz. Sergen Yalçın’ın hazır kıta beklediğini biliyoruz. Kayserispor ile olan sözleşmesi devam eden Çağdaş Atan’ın da yeşil ışık yaktığını öğrendik. Ancak kasketi takmak için büyük sürprizlerde olabilir. Mesela Fatih Terim; neden olmasın?

Az kaldı, bahar geliyor memleketime. Martın sonu bahar olacak!