Kasım ayı da bitti hocam!

Trabzonspor’da işler yolunda gitmiyor. Gördük ki, Bakasetas ile Trezeguet, bu takımın hücum gücünün yüzde 80’inden fazlasını oluşturuyor. İki futbolcunun yokluğunda sadece Hamsik’in ayağına bakan bir takım izledik Ankaragücü karşısında. Ne Yusuf Yazıcı eskisi gibi ne de Abdülkadir Ömür’den umut var. Maxi Gomez’in aklı Dünya Kupası’nda. Bardhi hareketli, gol de attı ama takıma hâlâ yabancı.

İlk yarıda Hamsik’in uzun paslarıyla Abdülkadir’i rakip defansın arkasına sarkıtarak pozisyon arayan Trabzonspor’a karşı iyi önlem alan Ankaragücü, son şampiyona karşı kalesinde pozisyon yaşamadı. Abdullah Avcı ikinci yarıda hamleler yaptı. Ancak Trabzonspor’un şampiyonluk için için bireysel performanslardan fazlasına ihtiyacı var. Abdullah hoca, sezon başından beri ısrarla kasım ayını işaret ediyordu. 6 Kasım’da 2-0 öne geçtiği maçta evinde Konyaspor’la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 11 Kasım’da Ankaragücü karşısında çok da umut vermedi.

Kasım ayında maç kalmadığına göre aralık ayındaki Trabzonspor’u merakla bekliyoruz.