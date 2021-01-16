Kar yağdı talep artı

Düzce’de vatandaşlar tarafından oldukça sık tercih edilen kış çayına havaların soğumasıyla birlikte talep giderek artıyor. Şifalı çayın kilosu 100 liradan satılıyor.

Kış aylarının sert geçtiği Düzce’de hava sıcaklıkları son günlerde sıfırın altına kadar düştü. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar da hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere başvuruyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ve gribal enfeksiyonlarından korunmak isteyen vatandaşlar kış çayı için aktarlara akın ediyor. Aktarın hazırladığı yaklaşık 15 çeşit şifalı bitkinin karışımından oluşan kış çayı tezgahlarda yerini aldı. Adaçayından tarçına, hibisküsten kuşburnuna kadar bir dizi bitkinin bir araya gelmesiyle oluşan kış çayına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülen çaya Covid-19 nedeniyle talep arttı.

“En fazla kış çayı talep görüyor”

Aktar Furkan Zenci, kış çayının içerisinde 15 bitkinin olduğunu belirterek, “Vatandaşlar kış aylarında korona virüsten ziyade grip ve soğuk algınlığına karşı da aktarlara en fazla kış çayları için geliyorlar. Ayrıca bildiklerini alıyor vatandaşlarımız, bilmedikleri noktada bizler de yardımcı oluyoruz.

En fazla kış çayı talep görüyor bu dönemde. İçerisinde zencefil, zerdeçal, tarçıni karanfil, ebegümeci, adaçayı, kuşburnu, portakal kabuğu, limon kabuğu gibi 15’e yakın bitkiyle karıştırarak kış çayı olarak içebilirler. Hem kışın içimizi de ısıtır hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerisinde hibisküs olduğundan dolayı C vitamini de var. Yine gribal enfeksiyonlara karşı da fayda sağlar” şeklinde konuştu.

“Kış çayını günde 2 veya 3 bardak içebilirler”

Zenci, vatandaşların kış çayını günde 2 ila 3 bardak arasında tüketebileceklerini dile getirerek, “Kış çayı normal siyah çayı demler gibi demliyoruz. Sıcak suyun içerisine 5-10 dakika kalacak şekilde atacaksınız. Daha sonra limon ile tatlandırarak da tüketebilirsiniz. Eğer bal da katmak isterseniz, balı ılık bir suyun içerisine katıp o şekilde içebilirsiniz. Kış çayını günde 2 veya 3 bardak içebilirler. Herhangi bir zararı olmaz” dedi.

Şifalı çayın 100 gramı 10 liradan satışa sunuluyor.