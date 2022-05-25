Kapkara bir sezon

Küme düşmeye aday olan takımlardaki teknik direktör değişmeleri gibi MHK, 3 kez göreve geldi bu sezon. Göreve gelen yönetimler ve hakemler, basiretsiz, başarısız, bir İngiliz’e muhtaç bırakanlar olarak tarihte yerlerini alacaklar. Ayrıca Türkiye’de 1923 sonrasında hangi kurum yabancılara teslim edilmiştir de MHK ve hakemliğimiz bir İngiliz’e teslim edilecektir? Resmen bir İngiliz’in boyunduruğu altına girecektir hakemliğimiz. Buna derhal dur denilmeli.

Hakemliği bu noktaya getiren, çıkarları için ortalığı yangın yerine çeviren, kaos ortamını canlı tutmak için hakemler üzerinden spor programlarında yangına körükle gidenler ve onlara alet olan iş bilmez MHK’lar ile hakemliğin bu duruma gelmesini engelleyemediler. Yaptıkları abesliklerle, mesajvari atamalarla hakemleri bu noktaya getiren MHK’lar artık rahatlıkla kınalarını yakabilirler. Son bir umut olan emanetçi Sabri Çelik ve MHK’sı da hakemleri tekrar tekrar o takımların maçlarına görevlendirerek eski alışkanlığını yine göstermiştir. Federasyon seçiminden sonra göreve gelecek MHK, kucağında patlamaya hazır bir bomba bulacaktır.

Fırat Aydınus son maçındaydı. Hakemliğin sembolü oldu Aydınus. Büyük hakem Aydınus’a düşen görev bundan sonra hakemliğimizi kurtarmak olacaktır.

Ali Palabıyık bayağı yağlanmış ve ağırlaşmış. İyice de çaptan düşmüş artık. Kendisi çekilmeli artık.

Volkan Bayarslan bu haftada da yine büyük takımları kırmamak üzere üflediği zaafiyet dolu düdükleriyle maça damga vurdu. Diğer maçların hakemleri ise oldukça başarılıydılar.