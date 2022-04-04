Kanatların yükü ağır

Kitabın ortasından başlayayım: Dünkü maçta Beşiktaş’ın santrforu Batshuayi değil de Mario Gomez olsaydı, siyah-beyazlılar sahadan en az 4 farklı galip ayrılırdı.

Beşiktaş açısından prestij dışında bir anlamı olmayan bir karşılaşmaydı. Ancak gördük ki, Beşiktaşlılar sahaya sanki şampiyonluk maçı gibi çıktı. Yeni hocanın gelmesi her zaman her takımda etki oluşturur. Valerien İsmael, kısa sürede kendi taktiğini oturtmaya başlamış. Dar alanda paslaşmalar, küçük üçgenler ve tempolu bir futbol izledik dün Beşiktaş’tan.

Bu yeni sistemde kanat oyuncuları Rıdvan ve Rosier’e büyük rol düşüyor. İkisinin de tempolu oynaması, hem defans hem de ofansa destek vermesi gerekiyor.

Trabzon’un attığı gol, İsmael’in oynatmaya çalıştığı sistemin en büyük defosu.

Abdullah Avcı ve ekibi bu kadar tempolu bir Beşiktaş olacağını tahmin edemedi. Ancak Beşiktaş, büyük takım refleksi gösterdi. Batshuayi’nin kaçırdığı penaltının birkaç dakika sonrasında Rosier’in güzel golü Beşiktaş’ı canlandırdı.

Sonradan oyuna giren Larin’in bu kadar amatörce kırmızı kart görmesini kabul etmek mümkün değil. Siopis, Fenerbahçe maçında İrfan Can’ın dün de Larin’in kırmızı kart görmesini sağladı.

Trabzonspor artık geri sayımda. Bir hafta erken veya geç, o kupa müzeye gidecek.