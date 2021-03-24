Kafasına çöp poşeti fırlatan şahsı saksıya yatırıp darp etti
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Kafasına çöp poşeti fırlatan şahsı saksıya yatırıp darp etti

Fatih’te yabancı uyruklu 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Elindeki dolu çöp poşetini karşısındakinin kafasına fırlatan şahıs çıkan kavgada saksıya yatırılarak darp edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Molla Gürani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yabancı uyruklu iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerine elindeki dolu çöp poşetini kafasına fırlattı.

Kafasına çöp poşeti fırlatınca dövüldü

Çıkan kavgada kafasına poşet atılan şahıs, diğer şahsı saksıya yatırarak saniyelerce tekme ve yumruklarla darp etti. Yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların emniyete birbirinden şikayette bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Kafasına çöp poşeti fırlatan şahsı saksıya yatırıp darp etti
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