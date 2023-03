Kadınlarda orgazm bozukluğu partnersiz tedavi edilir mi?

Kadınlarda yaygın bir sorun olan orgazm bozukluklarının, cinsel terapiyle bir eş ya da partner ilişkisi olmadan belirli bir aşmaya kadar tedavisi mümkündür.



Bu sorunu kendim çözebilir miyim?

SORU:

37 yaşındayım. Eşimden bir yıl önce boşandım. Evliyken hiç orgazm ola­madım. İlerde yeniden biriyle birlikte olmadan bu sorunu çözmek istiyorum. Bir partnerim olmadan cinsel terapi alabilir miyim, bu sorunu tek başıma çözebilir miyim? B.S./ İstanbul

CEVAP:

Hem kadınlarda hem de erkeklerde boşalma ve orgazm deneyimi önce kendini keşfetme ve kendi kendini tatmin etme yani mastür­basyonla yaşanır. Bu yetişkin cinselliğinin bir provasıdır. Cinsel olgunluk tamamlandığında bu boşalma ve orgazm deneyimi eş ya da partner ilişkisinde tekrarlanır. Eğer kadın birlikte olduğu kişiyle orgazm olamıyorsa çift ilişkisini ve eşinin yeterliliğini gözden geçirmesi gerekir. Erkeğin deneyimsizliği, bir erken boşalma ya da sertleşme sorunu nede­niyle eşinin orgazm olmasına yetecek kadar ilişkide kalamaması ya da acele etmesi kadın orgazm bozukluklarının en önemli nedenidir. Boşalma ve orgazm bozuklukları bir eş ya da partner ilişkisi olmadan da cinsel terapi ile belirli bir aşmaya kadar tedavi edilebilir. Cin­sel terapide cinsel eğitim ve mastürbasyon yoluyla boşalma eğitimi verilir. Cinsellik ve beden algısındaki olumsuzluklar düzeltilir.

İktidarsızlık ilaçları işe yarıyor mu?

SORU:

Üç yıldır sertleşme sorunu yaşıyorum. 42 yaşındayım, 15 yıldır evliyim. Eczane vitrinlerinde bununla ilgili bir sürü rek­lamlar görüyorum. Bu ilaçlar gerçekten işe yarıyor mu, tavsiye edebileceğiniz bir ilaç var mı? S.R./Bursa

CEVAP:

Her şeyden önce genel sağlık durumunuz bilinmeden tavsiyeyle ilaç alınmasının doğru olmadığını, bu şekilde faydadan çok zarar göreceğinizi hatırlatmak isterim. Sertleşme sorununa gelince her şeyden önce sert­leşme sorununa yol açan nedenleri bilmek gerekir. Çünkü her derdin dermanı kendi içinden çıkar. Psikolojik kökenli bir sertleş­me sorununda çözüm ilaç değil cinsel tera­pidir. Organik nedenlere bağlı bir sertleşme sorununda önce ilaçlar yoluyla, yetersiz kaldığında ameliyatla çare aranır. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar kan damarlarının genişle­terek penise giden kan miktarının artmasını ve ereksiyonun oluşmasını sağlar.