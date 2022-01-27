Kadınlarda doğum sonrası neden cinsel isteksizlik olur? 

Doğum yapan kadınlarda cinsel isteksizlik sık görülen bir problemdir… İşte nedenleri…

Yaşadığım sorunun sebebi ne olabilir?

SORU:

Bir yaşında bebeği olan bir anneyim. Do­ğuma kadar iyi sayılabilecek bir cinsel hayatım vardı. Doğumdan sonra eşime ve cinselliğe karşı tüm ilgim kayboldu. Bebeğimi emziriyorum, isteksizliğimin sebep bu olabilir mi? E.Ç./ Niğde

CEVAP:

Kadınlarda doğum sonrası cinsel isteksiz­lik doğumun ardından geçirilen uykusuz geceler, bebekle sık ilgilenme zorunlu­luğu, ailenin yaşantısının altüst olması, estetik kaygılar, anneliğin kutsallaştırıla­rak kadınlığa tercih edilmesi, eşin sabırsız tavırları neden olabilir. Ayrıca doğum sonrası annenin salgıladığı süt hormonu prolaktin ve diğer hormonlar da cinselliğe ilginin kaybolmasına neden olur. Bunun nedeni bebeğin ihtiyaçlarının öncelikli olması ve annenin bebeğine odaklanabil­mesidir. Anne bu şekilde tüm dikkatini be­beğine verebilir ve onun tüm ihtiyaçlarına karşı duyarlı olabilir. Koca doğum sonra­sında cinsel hayata gebelik öncesinde bı­raktığı yerden başlamak ister ama bunun beklediği olmayacağını fark ettiğinde hayal kırıklığı yaşayıp eşine kur yapmaktan vaz geçebilir. Sizin durumunuzda da bu şekilde doğum sonrası gelişen bir cinsel istek­sizlik sorunu yaşandığı anlaşılıyor. Bu tür sorunlarda isteğin kendiliğinden ortaya çıkmasını beklemek yerine cinsel isteği yaratacak söz ve davranışlarda bulunmak faydalı olabilir. Bu tür bir cinsel isteksizlik sorunlarının uzun sürmesi halinde bir cinsel terapistten destek alınmalıdır.

Vajinal estetik cinsel hazzı etkiler mi?

SORU:

Ben 28 yaşında evli bir kadınım. Bende özgüven kaybına neden olduğu için genital estetik yaptırmak istiyorum. Ameliyat son­rası orgazm sorunu yaşar mıyım? F.S./İzmir

CEVAP:

Nasıl ki bütün insanların ağzı veya burnu farklı farklıysa cinsel organ anatomisi de farklıdır. Son yıllarda vajinal estetik ameliyat­larına ilgini arttığı görülüyor. Bu tür ameliyat­ların işinin ehli uzmanlar tarafından doğru yapılması önemlidir. Doktorlar bu konuda ilerleyen teknolojinin de yardımıyla çok başarılı ameliyatlar yapılmaktadır. Bunun­la birlikte bademcik ameliyatı da olsa her cerrahi müdahale bazı riskler barındırır. Bu nedenle ameliyat olmadan önce doktorunuzla olası riskler konusunda bilgilenmeniz uygun olur. Genellikle genital estetik ameliyatları beklenenden daha iyi sonuç verip cinsel hayatı olumlu etkilemektedir.

Bir erkek sevişirken neden öpüşmez?

SORU:

1.5 yıldır evli bir kadınım. Ben öpüşmeyi çok seviyorum ama eşim istemiyor, bu beni çok üzüyor. Bir erkek öpüşmeyi neden istemez? S.V./Mersin

CEVAP:

Hemen hemen bütün memeli canlılarda öp­mek ve öpülmek bir sevgi gösterisidir. Ancak insanlar için öpüşme çok daha fazlasını ifade eder, bebeklik ve çocukluk döneminde sevgi ifadesi olan öpüşme ergenlik döneminde baş­layan cinsel olgunlaşmayla birlikte erotik bir anlam kazanır. Bununla birlikte bazı erkekler ve kadınlar için öpüşme yoğun duygusallık içerdiği için tehdit edici gelebilir ve kaçınma davranışı yaratabilir. Yine bazı titiz insanlarda tükürük gibi ağız salgıları rahatsız edici olabi­lir. Duygusal bağın zayıf olduğu durumlarda da öpüşme isteği genellikle daha azdır. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak öpüşmek­ten hoşlandığınızı söyleyebilir, bu konuda düşüncelerini sorabilirsiniz.