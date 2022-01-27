Kadınlarda doğum sonrası neden cinsel isteksizlik olur?
Doğum yapan kadınlarda cinsel isteksizlik sık görülen bir problemdir… İşte nedenleri…
Yaşadığım sorunun sebebi ne olabilir?
SORU:
Bir yaşında bebeği olan bir anneyim. Doğuma kadar iyi sayılabilecek bir cinsel hayatım vardı. Doğumdan sonra eşime ve cinselliğe karşı tüm ilgim kayboldu. Bebeğimi emziriyorum, isteksizliğimin sebep bu olabilir mi? E.Ç./ Niğde
CEVAP:
Kadınlarda doğum sonrası cinsel isteksizlik doğumun ardından geçirilen uykusuz geceler, bebekle sık ilgilenme zorunluluğu, ailenin yaşantısının altüst olması, estetik kaygılar, anneliğin kutsallaştırılarak kadınlığa tercih edilmesi, eşin sabırsız tavırları neden olabilir. Ayrıca doğum sonrası annenin salgıladığı süt hormonu prolaktin ve diğer hormonlar da cinselliğe ilginin kaybolmasına neden olur. Bunun nedeni bebeğin ihtiyaçlarının öncelikli olması ve annenin bebeğine odaklanabilmesidir. Anne bu şekilde tüm dikkatini bebeğine verebilir ve onun tüm ihtiyaçlarına karşı duyarlı olabilir. Koca doğum sonrasında cinsel hayata gebelik öncesinde bıraktığı yerden başlamak ister ama bunun beklediği olmayacağını fark ettiğinde hayal kırıklığı yaşayıp eşine kur yapmaktan vaz geçebilir. Sizin durumunuzda da bu şekilde doğum sonrası gelişen bir cinsel isteksizlik sorunu yaşandığı anlaşılıyor. Bu tür sorunlarda isteğin kendiliğinden ortaya çıkmasını beklemek yerine cinsel isteği yaratacak söz ve davranışlarda bulunmak faydalı olabilir. Bu tür bir cinsel isteksizlik sorunlarının uzun sürmesi halinde bir cinsel terapistten destek alınmalıdır.
Vajinal estetik cinsel hazzı etkiler mi?
SORU:
Ben 28 yaşında evli bir kadınım. Bende özgüven kaybına neden olduğu için genital estetik yaptırmak istiyorum. Ameliyat sonrası orgazm sorunu yaşar mıyım? F.S./İzmir
CEVAP:
Nasıl ki bütün insanların ağzı veya burnu farklı farklıysa cinsel organ anatomisi de farklıdır. Son yıllarda vajinal estetik ameliyatlarına ilgini arttığı görülüyor. Bu tür ameliyatların işinin ehli uzmanlar tarafından doğru yapılması önemlidir. Doktorlar bu konuda ilerleyen teknolojinin de yardımıyla çok başarılı ameliyatlar yapılmaktadır. Bununla birlikte bademcik ameliyatı da olsa her cerrahi müdahale bazı riskler barındırır. Bu nedenle ameliyat olmadan önce doktorunuzla olası riskler konusunda bilgilenmeniz uygun olur. Genellikle genital estetik ameliyatları beklenenden daha iyi sonuç verip cinsel hayatı olumlu etkilemektedir.
Bir erkek sevişirken neden öpüşmez?
SORU:
1.5 yıldır evli bir kadınım. Ben öpüşmeyi çok seviyorum ama eşim istemiyor, bu beni çok üzüyor. Bir erkek öpüşmeyi neden istemez? S.V./Mersin
CEVAP:
Hemen hemen bütün memeli canlılarda öpmek ve öpülmek bir sevgi gösterisidir. Ancak insanlar için öpüşme çok daha fazlasını ifade eder, bebeklik ve çocukluk döneminde sevgi ifadesi olan öpüşme ergenlik döneminde başlayan cinsel olgunlaşmayla birlikte erotik bir anlam kazanır. Bununla birlikte bazı erkekler ve kadınlar için öpüşme yoğun duygusallık içerdiği için tehdit edici gelebilir ve kaçınma davranışı yaratabilir. Yine bazı titiz insanlarda tükürük gibi ağız salgıları rahatsız edici olabilir. Duygusal bağın zayıf olduğu durumlarda da öpüşme isteği genellikle daha azdır. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak öpüşmekten hoşlandığınızı söyleyebilir, bu konuda düşüncelerini sorabilirsiniz.