Kadınlarda cinsel isteğin sırrı nedir?

Bir kadının cinsellikte istekli ve mutlu olabilmesi için öncelikle partnerinin sevgi ve ilgisinden emin olması gerekir…

İlişkimizin düzelmesi için ne yapabilirim?

SORU:

2 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle ne zaman cinsel yakınlık yaşamak istesem beni reddediyor, “önce biraz romantik ol, gönlümü al, tatlı sözle söyle ondan sonra sevişelim” diyor. Bu romantizm denen şey neden bu kadar önemli, ne yapmalıyım? İ.D./ İstanbul

CEVAP:

Toplumsal ve biyolojik olarak kadın cinsel ilişkinin asıl yükünü taşıyan kişidir. Cinsel ilişki kadının gebe bırakabilir ve çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalabilir. Bu nedenle kadın seçici olmak, kendileri için emek veren, ilgi ve sevgisinden, zor zaman­larda yanında duracağından emin olduğu bir erkekle cinsel birliktelik yaşamak ister. İşte kadının erkeğin sevgisini, sabrını ilgi ve desteğini test ettiği davranışların bütününe romantizm denir. Erkeğin bir kadınla birlik­te olması için çaba göstermesi işin doğası gereğidir. Bunu bir külfet gibi görmeyip, eşinize olan ilginizi göstermek için bir fırsata çevirebilir, biraz dikkatli bir dinleme ve gözlemle eşinizin duygusal ihtiyaçlarını keşfedebilir, ilişkinizi zenginleştirebilirsiniz.

G Noktası’nın orgazma bir etkisi var mıdır?

SORU:

Eşimle güzel bir cinsel hayatımız var. Yeniliklere açık bir çiftiz, hep duyduğumuz G noktasını keşfetmek, deneyimlemek istiyoruz. Bu konuda bize ne önerirsiniz? R.A. / Ankara

CEVAP:

Jinekolog Doktor Ernest Graefenberg bundan 40 yıl önce vajinada çok hassas ve duyarlı bir bölge bulduğunu iddia etti ve adına soyadının başındaki G harfinin verdi. G noktası, vajinanın ön duvarının hemen gerisinde, leğen bölgesindeki çatı kemiğinin arkası ile rahim boynu arasındaki duyarlı bölgedir. G noktasını uyarmak için kadının sırt üstü yattığı bir pozisyonda erkeğin avuç içi yukarı bakacak bir şekilde orta parma­ğını ikinci boğuma kadar vajinaya soktuk­tan sonra hafifçe büküp ileri geri hareket ettirmesi, kadının da parmağın temasına ve temas ettiği yere odaklanması gerekir. Yoğun cinsel uyarı ve gerçek zevkin mer­kezi klitoris ve beyindir. Cinsellikte önemli olan nasıl olursa olsun bir şekilde haz alıp haz verebilmektir. Bu nedenle G noktasını aramak yerine neden haz alıyorsanız onu yapmaya devam etmenizi öneririm.

Zevk suyundan gebe kalmış olabilir miyim?

SORU:

Erkek arkadaşım iç çamaşırımın kenarından cinsel organıma sürtündü. Cinsel organından saydam sıvı geldi. O bunun boşalma olmadığını söyledi ama ben yine de tedirginim. Hamile kalma riski var mı? E.Z./ Konya

CEVAP:

Gebeliğin oluşması için bazı koşulların bir araya gelmesi zorunludur. Her türlü temas, dokunma, sürtünmeden gebe kalınmaz. Öyle olsaydı ortalık istenmeyen gebelikten geçilmezdi. Normal koşullarda sözünü ettiğiniz şekilde bir gebelik oluş­maz. Zevk suyu boşalma öncesi salgılanan hem üretrayı temizleyen hem de boşal­mayı kolaylaştıran bir sıvıdır, içinde sperm hücresi bulunmaz. Gebeliğin oluşması için canlı sperm hücresinin canlı yumurta hücresine ulaşması gerekir. Sürtünme yoluyla da olsa düzenli bir cinsel hayatınız varsa güvenilir bir doğum kontrol yöntemi seçmeniz uygun olur. Çünkü her ne kadar bu tür oyunlarda gebelik riski çok düşük olsa da her zaman vardır.