İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
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İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne 2 öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 26.10.2022

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