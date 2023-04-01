İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı kurşunlanmıştı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na isabet eden mermilerle ilgili gözaltına alınan 39 yaşındaki Melikşah E.’nin polise verdiği ifadesinde parti binasına ateş etmediğini, inşaata gelen hırsızları korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na isabet eden kurşunlarla ilgili inşaat bekçisi Melikşah E. gözaltına alındı.

Üzerinden ruhsatlı silahı çıkan Melikşah E. dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirdi. Melikşah E.’nin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste ifade veren Melikşah E.’nin olay saatinde inşaata hırsızlığa gelen sayılarını karanlık yüzünden tam göremediği 3-4 kişiyi korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Melikşah E.’nin “Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim” dediği belirtildi.

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü binasından işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Melikşah E., Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, çıkışta basın mensuplarının “Neden yaptınız” sorularına cevap vermedi.

(DHA)