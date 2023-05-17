İyi ki varsın İcardi

Galatasaray şampiyonluk yolunda avantajlı durumda olmasına rağmen sahada yine enteresan bir tablo vardı. Bazı futbolcular ruhunu teslim etmiş gibi mücadele ederken bazıları ise aşırı stresliydi.

Sezon başından bu yana kadroda sakat cezalı yoksa Nelsson, Torreira, Oliviera, Mertens ve İcardi kesilmez demiştik. Ancak Oliviera ve Mertens ikilisinin haftalardır olduğu gibi dün de yetersiz performansı yanıldığımızı gösteriyor. İstikrarlı şekilde devam eden bu durumu sonunda gören Okan Buruk ikinci yarıya Oliviera’nın yerine Midstjö ile başladı.

Şampiyonluk haftalarında iyi oyun, kötü oyun olmaz. Kazanmak yeterlidir, kazanan her türlü haklıdır. Ancak Galatasaray kadro kalitesi itibariyle şampiyonluk haftalarında bile çok daha iyisini yapacak güce sahip.

İkinci yarıda oyuna giren Zaniolo’nun yaptığı faul sonrası gördüğü kırmızı kart tam anlamıyla profesyonellik dışıydı. Bir futbolcu oyuna girip sadece 6 dakika sonra saçma sapan bir faulle oyun dışında kalıyorsa onun sorunu saha içinden çok dışındadır. Zaniolo’ya artık yönetim müdahale etmeli. Maçı takımın komutanı İcardi ile ortağı Kerem aldı. Yıldız ayaklar işini yaptığı sürece sorun yok ama Okan Buruk için yine mesaj dolu bir mücadele oldu.