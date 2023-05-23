İyi futbola iyi oyuncu lazım

Nenad Bjelica, “Bu maç, geçen maçtan daha iyi oyun oynamaya çalışacağız” dedi karşılaşma öncesi. Evet hocam iyi futbol, iyi oyuncu ve kaliteli ayaklarla oynanır. Fenerbahçe maçında Bakasetas’ın yerine Yusuf ya da Markovic’i koyarak çıksaydın taraftarı da küstürmezdin. Takımı tanımak kadar Türkiye’yi ve ezeli rekabeti de bilmek gerek.

Trabzonspor’un hazırlık maçına bile daha çok seyirci gelirdi! Ligin son haftalarında hiçbir hedefi kalmayan takımdan çok şey beklemiyoruz, fakat sahada mücadeleye devam etmek gerekiyor. Ligde 8. sıradan yukarıya zıplama maçına golle başlayan Trabzon’un öz güveni de yerine geldi. Beraberlik golünü yemesine karşın bu kez kırılma yaşamadı. Trezeguet’nin harika golü skoru da rahatlattı. Santrfor Gomez sürekli sağ kanada kayarak Visca’nın alanını kapamasa daha da keyifli bir Trabzon izleyebilirdik. Sol bekte görev alan genç Arif çabukluğu ve kanat bindirmeleri ile göz doldurdu. Ligde çok gol atıp çok da yiyen Karagümrük bizi yanıltmadı. Oyunu hiç çirkinleştirmeden son dakikaya kadar mücadele ettiler.